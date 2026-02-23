Про це пише Укргідрометцентр.

Якою буде погода 24 лютого?

Небо 24 лютого буде хмарним.

Йтиме помірний мокрий сніг та дощ. У північних, вночі й у східних областях опади будуть невеликі.

А у в Карпатах та на північному сході країни подекуди прогнозують ожеледь та налипання мокрого снігу.

На дорогах країни, окрім півдня та південного сходу, буде ожеледиця.

Вітер цього дня прогнозують західний, південно-західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Нічна та денна температура коливатиметься від -2 до +3.

А от на сході країни вночі буде 0 – -5, а вдень на Закарпатті та у південній частині температура прогріється до +3 – +8.

Погода в обласних центрах

Київ +1...+3

Ужгород +5...+7

Львів +2...+4

Івано-Франківськ +2...+4

Тернопіль +2...+4

Чернівці 0...+2

Хмельницький 0...+2

Луцьк +2...+4

Рівне 0...+2

Житомир 0...+2

Вінниця 0...+2

Одеса +5...+7

Миколаїв +5...+7

Херсон +5...+7

Сімферополь +5...+7

Кропивницький 0...+2

Черкаси 0...+2

Чернігів -1...+1

Суми -1...+1

Полтава -1...+1

Дніпро 0...+2

Запоріжжя +3...+5

Донецьк 0...+2

Луганськ 0...+2

Харків -1...+1

Прогноз погоди в Україні на 24 лютого / Укргідрометцентр

