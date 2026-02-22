Подекуди можливий туман та незначні опади, на дорогах ще виникатиме ожеледиця. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Як зміниться погода протягом тижня?

У понеділок, 23 лютого, західних, центральних та північних і Одеській областях будуть сніг і дощ. Температура уночі буде -4…+2 градуси, вдень – +1…+6 градусів, на півночі Лівобережжя – -7...-12 градусів уночі та близько 0 вдень.

У вівторок, 24 лютого, по всій Україні випаде сніг, мокрий сніг, на півдні та заході з дощем. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -3...+2 градусів, вдень буде +1...+6 градусів. На Закарпатті пригріє до +8 градусів.

У середу, 25 лютого, у нічні години можливий незначний сніг з дощем, буде і мокрий сніг. У нічні години температура повітря становитиме -3…+2 градусів, удень очікується 1…+4 градусів, на Закарпатті тепліше – до +7 градусів.

У четвер, 26 лютого, у північних, центральних та Харківській областях пройде сніг і дощ. Уночі буде -4…+1 градусів, а вдень -1…+5 градусів, у південних і західних регіонах буде +6…+11 градусів, на півночі Лівобережжя протягом доби -10...+5 градусів.

У п'ятницю, 27 лютого, вночі та вранці прогнозують дощ, за винятком західних областей. Температура повітря вночі становитиме -3…+3 градусів, вдень +1…+6 градусів, на крайньому заході та на Одещині – +7…+12 градусів.

Що чекати від погоди на вихідних?

У суботу, 28 лютого, лише у східних регіонах можливий незначний сніг та мокрий сніг. Температура повітря вночі буде -3…+3 градусів, а вдень становитиме 0…+6 градусів, у західних та Одеській областях – +7…+13 градусів.

У неділю, 1 березня, у північних і східних регіонах можливий мокрий сніг та дощ. Температура повітря вночі становитиме -1…+5 градусів, вдень буде +3…+8 градусів, на крайньому півдні та на Закарпатті місцями буде +9…+11 градусів.

Яка погода буде до кінця лютого?