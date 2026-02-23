Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталій Постригань у Facebook.

Як зміниться погода незабаром?

Синоптик розповів, що протягом 23 – 25 лютого переважатиме масштабна циклонічна система з Атлантики, через що надходитиме тепле повітря. Згідно з прогнозом, температура буде від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла.

У четвер, 26 лютого, за його словами, відбудеться перебудова на північний процес, зокрема, Черкаська область опиниться під впливом скандинавського антициклону, який спричинить короткочасне арктичне вторгнення.

Фахівець пояснив, що у зв'язку з цим температура повітря може знизитися до 6 – 8 градусів морозу. Але протягом дня, як уточнив Віталій Постригань, повітря прогріється від 0 до 2 градусів тепла, опади тимчасово припиняться.

Вже надалі, за попередніми прогнозами, антициклони змінюватимуть одне одного, і до 5 – 7 березня погода здебільшого не супроводжуватиметься істотними опадами. Показники, згідно з оприлюдною інформацією, будуть подібні.

За даними синоптика, температура повітря вночі у ці дні, ймовірно, коливатиметься в межах від 3 до 8 градусів морозу, протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Що чекати від погоди найближчим часом?