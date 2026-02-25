Несмотря на такие изменения, на дорогах все еще будет возникать гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть осмотрительными. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Как изменится погода в конце недели?

Согласно прогнозу, еще 25 февраля максимальный показатель будет достигать +7 градусов, теплее всего будет на Закарпатье. Уже в течение следующих суток, по данным специалиста, ожидается незначительное потепление, осадки по территории страны удержатся.

В четверг, 26 февраля, существенных осадков не будет, однако в утренние и дневные часы в северных, центральных, а также Харьковской областях выпадет снег, местами он будет мокрым, а местами – даже сопровождаться дождем.

Температура воздуха ночью составит -4...+1 градусов, а днем прогнозируют колебания в пределах -1...+5 градусов. На Левобережье ночью ожидается -5...-10 градусов. В южных и западных регионах уже будет +6...+11 градусов.

В пятницу, 27 февраля, в большинстве областей в ночные и утренние часы будет дождь со снегом, исключениями будут западные регионы. В течение дня осадки отойдут с территории Украины, но еще на юге возможен незначительный дождь.

В ночное время температура воздуха будет колебаться в пределах -3...+3 градусов. В дневные часы она составит в диапазоне +1...+6 градусов. На крайнем западе и в Одесской области показатели вырастут до +7...+12 градусов.

В субботу, 28 февраля, существенных осадков на территории Украины не будет, однако в восточных регионах возможен незначительный снег, в частности, мокрый. Но в целом погода будет спокойной. На выходных также останется гололедица.

Незначительные морозы еще задержатся, температура воздуха ночью будет -3...+3 градусов. В дневное время предусматривают 0...+6 градусов, в западных и Одесской областях столбики термометров покажут +7...+13 градусов.

В воскресенье, 1 марта, незначительный дождь и мокрый снег пройдут в северных и восточных областях. Температура воздуха ночью будет -1...+5 градусов, а днем +3...+8 градусов, на крайнем юге и на Закарпатье местами +9...+11 градусов.

