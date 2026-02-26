Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Яка погода буде найближчими днями?

За даними Укргідрометцентру, 26 лютого у східних та південно-східних областях випаде мокрий сніг та дощ, можливе налипання мокрого снігу. Протягом ночі у Карпатах також очікується незначний сніг, у більшості областей – ожеледиця.

Температура повітря загалом становитиме від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла. У західних, північних та більшості центральних областей удень буде від 1 до 6 градусів морозу, в Карпатах прогнозують зниження до 11 градусів морозу.

Зверніть увагу! Укргідрометцентр попереджає, що протягом дня у південних регіонах подекуди можливі сильні пориви північного вітру швидкістю від 15 до 18 метрів за секунду.

Протягом 27 – 28 лютого опади припиняться. Температура повітря у ці дні у нічні години коливатиметься від 2 до 8 градусів морозу. В Карпатах, а 28 лютого і в північно-східних областях можливе зниження до 9 – 12 градусів морозу.

У денний час, за даними синоптиків, температура повітря становитиме від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла, у південних і західних частинах буде 2 – 8 градусів тепла, на Закарпатті прогнозують підвищення до 11 градусів тепла.

