Про це повідомляє Укргідрометцентр. Також є декілька попереджень від синоптиків.

Який прогноз погоди в Україні на 26 лютого?

Синоптики прогнозують хмарну погоду.

На сході та південному сході країни мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, вночі в Карпатах невеликий сніг, на решті території без опадів.

Вночі та вранці в Україні, крім півдня і Закарпаття, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 5 – 10 метрів на секунду, вдень у південних областях місцями пориви 15 – 18 метрів на секунду.

Температура протягом доби від -2 до +3. Вночі у західних, північних та більшості центральних областей -1...-6, в Карпатах -7...-12, вдень на Закарпатті та в Криму +1...+6.

Є кілька попереджень

26 лютого вночі та вранці на дорогах країни, крім півдня і Закарпаття, ожеледиця. Через це оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Будуть і небезпечні гідрологічні явища. Через них теж оголошено І рівень небезпеки (жовтий).

26 лютого – 2 березня на річках суббасейну Прип'яті очікується подальше підвищення рівнів води на 0,2-0,7 метра над рівнями на 08 годину 25 лютого. Місцями можливий початковий вихід води на заплаву. На річках відбуватиметься подальше послаблення та руйнування льодових явищ, місцями льодохід,

– повідомили в Укргідрометцентрі.

Яку погоду прогнозують у Києві?

Хмарно. Без опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура по області вночі -1...-6, вдень від -2 до +3. У Києві вночі -3...-5, вдень близько нуля.

Погода в обласних центрах

Київ -1...+1

Ужгород +5...+7

Львів 0...+2

Івано-Франківськ 0...+2

Тернопіль 0...+2

Чернівці 0...+2

Хмельницький 0...+2

Луцьк 0...+2

Рівне 0...+2

Житомир 0...+2

Вінниця 0...+2

Одеса +2...+4

Миколаїв +2...+4

Херсон +2...+4

Сімферополь +3...+5

Кропивницький 0...+2

Черкаси 0...+2

Чернігів 0...+2

Суми 0...+2

Полтава 0...+2

Дніпро 0...+2

Запоріжжя +2...+4

Донецьк +1...+3

Луганськ 0...+2

Харків 0...+2



Прогноз погоди в Україні на 26 лютого / Укргідрометцентр

Наприкінці тижня синоптики обіцяють потепління.