Об этом сообщает Укргидрометцентр. Также есть несколько предупреждений от синоптиков.
Какой прогноз погоды в Украине на 26 февраля?
Синоптики прогнозируют облачную погоду.
На востоке и юго-востоке страны мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, ночью в Карпатах небольшой снег, на остальной территории без осадков.
Ночью и утром в Украине, кроме юга и Закарпатья, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 5 – 10 метров на секунду, днем в южных областях местами порывы 15 – 18 метров на секунду.
Температура в течение суток от -2 до +3. Ночью в западных, северных и большинстве центральных областей -1...-6, в Карпатах -7...-12, днем на Закарпатье и в Крыму +1...+6.
Есть несколько предупреждений
26 февраля ночью и утром на дорогах страны, кроме юга и Закарпатья, гололедица. Из-за этого объявлен І уровень опасности (желтый).
Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.
Будут и опасные гидрологические явления. Из-за них тоже объявлен І уровень опасности (желтый).
26 февраля – 2 марта на реках суббассейна Припяти ожидается дальнейшее повышение уровней воды на 0,2-0,7 метра над уровнями на 08 часов 25 февраля. Местами возможен начальный выход воды на пойму. На реках будет происходить дальнейшее ослабление и разрушение ледовых явлений, местами ледоход,
– сообщили в Укргидрометцентре.
Какую погоду прогнозируют в Киеве?
Облачно. Без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер северный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура по области ночью -1...-6, днем от -2 до +3. В Киеве ночью -3...-5, днем около нуля.
Погода в областных центрах
- Киев -1...+1
- Ужгород +5...+7
- Львов 0...+2
- Ивано-Франковск 0...+2
- Тернополь 0...+2
- Черновцы 0...+2
- Хмельницкий 0...+2
- Луцк 0...+2
- Ровно 0...+2
- Житомир 0...+2
- Винница 0...+2
- Одесса +2...+4
- Николаев +2...+4
- Херсон +2...+4
- Симферополь +3...+5
- Кропивницкий 0...+2
- Черкассы 0...+2
- Чернигов 0...+2
- Сумы 0...+2
- Полтава 0...+2
- Днепр 0...+2
- Запорожье +2...+4
- Донецк +1...+3
- Луганск 0...+2
- Харьков 0...+2
В конце недели синоптики обещают потепление.