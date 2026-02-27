Соответствующую информацию рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в телеэфире, сообщает Укринформ.
Когда потеплеет в Украине?
Наталья Птуха рассказала, что последние дни зимы еще могут быть прохладными, особенно в ночное время. Но в дальнейшем, согласно данным Укргидрометцентра, начнется постепенное повышение температуры, особенно в дневные часы.
Не резкое, постепенное, буквально на несколько градусов, но все равно, особенно с 1 марта у нас уже будет больше прояснений. И, соответственно, днем температурные показатели уже будут от 2 до 7 градусов тепла. А вот по южным областям, западных и в Крыму, вообще +8... +13,
– сообщила она.
К этому моменту морозы еще удержатся, температура воздуха в течение суток составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, ночью показатели могут снижаться еще больше, однако днем будет около 0 и даже выше.
И, по ее словам, хоть март начнется с прояснений, которые днем будут создавать ощущение весны, однако ночью в условиях антициклона они будут способствовать более интенсивному снижению температуры, из-за чего могут удержаться морозы.
Что прогнозировали синоптики ранее?
В целом погода в Украине в течение первой декады марта в основном будет более теплой и сухой, поэтому не будет сопровождаться существенными осадками. Но до конца зимы еще сохранятся облачность и ночные морозы.
Температура воздуха в ближайшие дни будет колебаться от морозов ночью до плюсовых значений в дневные часы. В течение 27 – 28 февраля осадки прекратятся. Резких изменений на этот период не прогнозировали.
Ранее Укргидрометцентр также сообщал, что среднемесячная температура в марте 2026 года в Украине составит от 1 до 7 градусов тепла. Месячное количество осадков ожидается от 30 до 55 миллиметров.