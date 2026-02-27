Соответствующую информацию рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в телеэфире, сообщает Укринформ.

Когда потеплеет в Украине?

Наталья Птуха рассказала, что последние дни зимы еще могут быть прохладными, особенно в ночное время. Но в дальнейшем, согласно данным Укргидрометцентра, начнется постепенное повышение температуры, особенно в дневные часы.

Не резкое, постепенное, буквально на несколько градусов, но все равно, особенно с 1 марта у нас уже будет больше прояснений. И, соответственно, днем температурные показатели уже будут от 2 до 7 градусов тепла. А вот по южным областям, западных и в Крыму, вообще +8... +13,

– сообщила она.

К этому моменту морозы еще удержатся, температура воздуха в течение суток составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, ночью показатели могут снижаться еще больше, однако днем будет около 0 и даже выше.

И, по ее словам, хоть март начнется с прояснений, которые днем будут создавать ощущение весны, однако ночью в условиях антициклона они будут способствовать более интенсивному снижению температуры, из-за чего могут удержаться морозы.

