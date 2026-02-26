Такую информацию сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в телеэфире, сообщает Укринформ.
Какой будет погода в начале марта?
Синоптик рассказала, что, согласно предварительным расчетам специалистов Укргидрометцентра, из-за антициклонального характера погоды первая декада марта, не только в первые дни, будет с дефицитом осадков, то есть в основном сухой.
Наталья Птуха объяснила, что в ближайшие дни погоду на территории Украины будет формировать поле повышенного атмосферного давления, и антициклон будет обеспечивать спокойные процессы, в частности, временное прекращение осадков.
Сейчас еще в последние дни зимы у нас немножечко могут быть такие более зимние процессы в плане того, что этот антициклон может быть более облачный. И вместе с ним из северных широт поступила более прохладная воздушная масса, поэтому значение температуры, особенно в ночные часы – стабильно с морозом,
– рассказала она.
Изменится ли погода в ближайшие дни?
В конце недели в Украине на минимум несколько градусов повысятся температурные показатели. В некоторых областях частичное потепление будет сопровождаться осадками в виде мокрого снега и дождя, но не сильно.
Синоптик Игорь Кибальчич также сообщал, что в первые дни марта погода будет теплой. Но такое потепление повлечет активное таяние снега, что, вероятно, приведет к повышению уровня воды в реках и подтоплению.
Согласно месячному прогнозу Укргидрометцентра, погода в течение марта 2026 года в целом в основном будет теплой, температура воздуха ожидается в пределах нормы, а в некоторых областях даже может ее превышать.