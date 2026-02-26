Таку інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у телеефірі, повідомляє Укрінформ.
Якою буде погода на початку березня?
Синоптикиня розповіла, що, згідно з попередніми розрахунками фахівців Укргідрометцентру, через антициклональний характер погоди перша декада березня, не лише у перші дні, буде з дефіцитом опадів, тобто здебільшого сухою.
Наталія Птуха пояснила, що найближчими днями погоду на території України формуватиме поле підвищеного атмосферного тиску, й антициклон забезпечуватиме спокійніші процеси, зокрема, тимчасове припинення опадів.
Зараз ще у останні дні зими в нас трошечки можуть бути такі більш зимові процеси в плані того, що цей антициклон може бути більш хмарний. І разом з ним з північних широт надійшла більш прохолодна повітряна маса, тому значення температури, особливо в нічні години – стабільно з морозом,
– розповіла вона.
Чи зміниться погода найближчими днями?
Наприкінці тижня в Україні на щонайменше кілька градусів підвищаться температурні показники. У деяких областях часткове потепління супроводжуватиметься опадами у вигляді мокрого снігу та дощу, але не сильно.
Синоптик Ігор Кібальчич також повідомляв, що у перші дні березня погода буде теплою. Але таке потепління спричинить активне танення снігу, що, ймовірно, призведе до підвищення рівня води в річках і підтоплення.
Згідно з місячним прогнозом Укргідрометцентру, погода протягом березня 2026 року загалом здебільшого буде теплою, температура повітря очікується у межах норми, а у деяких областях навіть може її перевищувати.