Таку інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у телеефірі, повідомляє Укрінформ.

Дивіться також Чи повернуться морози: синоптикиня розповіла, чим цього року здивує березень в Україні

Якою буде погода на початку березня?

Синоптикиня розповіла, що, згідно з попередніми розрахунками фахівців Укргідрометцентру, через антициклональний характер погоди перша декада березня, не лише у перші дні, буде з дефіцитом опадів, тобто здебільшого сухою.

Наталія Птуха пояснила, що найближчими днями погоду на території України формуватиме поле підвищеного атмосферного тиску, й антициклон забезпечуватиме спокійніші процеси, зокрема, тимчасове припинення опадів.

Зараз ще у останні дні зими в нас трошечки можуть бути такі більш зимові процеси в плані того, що цей антициклон може бути більш хмарний. І разом з ним з північних широт надійшла більш прохолодна повітряна маса, тому значення температури, особливо в нічні години – стабільно з морозом,

– розповіла вона.

Цікаво! Детальний прогноз у 28 812 населених пунктах України. Дізнайся якою буде погода саме у твоєму місті в новому сервісі 24 Каналу.

Чи зміниться погода найближчими днями?