Про це розповіла синоптикиня Наталія Птуха в коментарі УНН.
Якою буде погода в березні?
Синоптикиня пояснила, що початок березня проходитиме під впливом антициклону. Через підвищений атмосферний тиск на старті місяця істотних опадів не очікується, а в більшості регіонів удень зберігатиметься плюсова температура.
Перша декада березня якраз таки буде з дефіцитом опадів, тому що переважатиме антициклональний характер погоди. Над територією Східної Європи пануватиме поле підвищеного атмосферного тиску,
– повідомила Птуха.
За її словами, це забезпечить здебільшого спокійні погодні умови, і принаймні протягом перших п'яти діб істотних опадів не прогнозується. Вона додала, що окремі атмосферні фронти можливі на північному сході, однак їхню інтенсивність ще уточнюватимуть.
Середньомісячна температура у березні становитиме +1…+7 градусів. Водночас у західних областях, а також на Житомирщині, Вінниччині та Одещині показники можуть перевищити норму на 1,5 – 2,5 градуса.
За прогнозами, кількість опадів прогнозується в межах 30 – 53 міліметрів, а в гірських районах — 60 – 98 міліметрів.
Загалом, за словами експертки, березень – це перехідний і контрастний місяць. Історично він демонстрував як майже літні температури, так і сильні морози. Однак цього року прогнозується поступове підвищення температури без різких стрибків.
Добре, що вночі ще зберігається невеликий мінус, адже це не дає снігу танути надто різко і стримує підвищення рівня води в річках,
– підсумувала Наталія Птуха.
Коли припиняться сніг та дощі?
За даними Укргідрометцентру, 26 лютого у східних та південно-східних областях випаде мокрий сніг та дощ, можливе налипання мокрого снігу. Протягом ночі у Карпатах також очікується незначний сніг, у більшості областей – ожеледиця.
Протягом 27 – 28 лютого опади припиняться. Температура повітря у ці дні у нічні години коливатиметься від 2 до 8 градусів морозу. В Карпатах, а 28 лютого і в північно-східних областях можливе зниження до 9 – 12 градусів морозу.
У денний час, за даними синоптиків, температура повітря становитиме від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла, у південних і західних частинах буде 2 – 8 градусів тепла.