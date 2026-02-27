Детали относительно погоды на ближайшие дни рассказал представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в интервью 24 Каналу.

Смотрите также Уникальный прогноз погоды без посредников: Укргидрометцентр запускает мобильное приложение

Как изменится погода в ближайшие дни?

Иван Семилит рассказал, что в течение ближайших трех суток на территории Украины существенных осадков не будет из-за влияния поля высокого атмосферного давления. Погода будет с солнечными прояснениями, а также прояснениями ночью.

В течение ночных и утренних часов возможно возникновение гололеда, за исключением юга и крайнего запада. Также в течение 28 февраля в большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях возможно образование тумана.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла. В ночь на 28 февраля в восточных областях и в Карпатах прогнозируют снижение в пределах от 7 до 12 градусов мороза. Днем ожидается от 0 до 7 градусов тепла.

В западных и южных областях температура воздуха в течение дня будет выше и составит от 6 до 13 градусов тепла. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Обратите внимание! Полное интервью с представителем Укргидрометцентра о погоде в марте, – будет ли резкое потепление, или ждать много осадков, и возможно ли возвращение морозов, – уже вскоре читайте на сайте 24 Канала.

Какие прогнозы давали синоптики ранее?