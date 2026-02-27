Детали относительно погоды на ближайшие дни рассказал представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в интервью 24 Каналу.
Как изменится погода в ближайшие дни?
Иван Семилит рассказал, что в течение ближайших трех суток на территории Украины существенных осадков не будет из-за влияния поля высокого атмосферного давления. Погода будет с солнечными прояснениями, а также прояснениями ночью.
В течение ночных и утренних часов возможно возникновение гололеда, за исключением юга и крайнего запада. Также в течение 28 февраля в большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях возможно образование тумана.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла. В ночь на 28 февраля в восточных областях и в Карпатах прогнозируют снижение в пределах от 7 до 12 градусов мороза. Днем ожидается от 0 до 7 градусов тепла.
В западных и южных областях температура воздуха в течение дня будет выше и составит от 6 до 13 градусов тепла. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Какие прогнозы давали синоптики ранее?
После окончания зимнего периода на территорию Украины придет незначительное потепление, температурные показатели вырастут на несколько градусов. Впрочем, резких изменений в сторону повышения в ближайшее время ждать все же не стоит.
В целом погода в Украине в течение первой декады марта в основном будет более теплой и сухой, поэтому не будет сопровождаться существенными осадками. Но до конца зимы еще частично сохранятся облачность и ночные морозы.
Известно, что среднемесячная температура в марте будет от 1 до 7 градусов тепла, что в пределах нормы. В западных, а также Житомирской, Винницкой и Одесской областях она будет выше нормы на 1.5 – 2,5 градусов.