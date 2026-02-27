Чем особенный новый сервис "цеПогода"?

Укргидрометцентр, действующий в структуре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, официально объявил о начале работы своего первого мобильного приложения под названием "цеПогода". Этот релиз стал ответом на запрос общества о получении максимально точной и оперативной информации непосредственно от специалистов, которые отвечают за метеорологическую безопасность страны, пишет 24 Канал.

Представители ведомства отметили, что ключевым преимуществом платформы является отсутствие каких-либо посредников или посторонних интерпретаций. Пользователи будут получать только проверенную информацию и официальные предупреждения об опасных или стихийных явлениях от экспертов, которые обеспечивают метеорологическое сопровождение государства.



Укргидрометцентр представил мобильное приложение цеПогода / Фото ГСЧС

Программный продукт базируется на сложных математических расчетах, которые предоставляют ведущие европейские прогностические центры. Однако, в отличие от многих глобальных приложений, эти данные не просто транслируются автоматически, а проходят дополнительный профессиональный анализ и адаптацию украинскими синоптиками.

В ГСЧС отметили, что такой подход гарантирует точность, профессионализм и высокую ответственность за каждое обновление. Создание сервиса стало возможным благодаря международному сотрудничеству, в частности в рамках совместного проекта с Финским метеорологическим институтом.



Функционал приложения "цеПогода" разработан таким образом, чтобы удовлетворить потребности как обычных граждан, так и профессионалов:

Пользователям предлагают подробный почасовой и суточный прогноз на срок до 5 суток, сообщает страница ГСЧС Украины.

Для тех, кто планирует свой график на более долгий период, предусмотрен расчетный прогноз на 6 – 9 суток, который имеет консультационный характер.

Кроме того, программа способна автоматически определять местонахождение пользователя для предоставления наиболее релевантных данных и предлагает интерактивные карты для визуального мониторинга погоды.



Приложение уже доступно для загрузки на основных мобильных платформах – Google Play и App Store. Сейчас оно работает в тестовом режиме, который продлится в течение 3 месяцев.

Разработчики призывают активных пользователей участвовать в совершенствовании сервиса: в случае выявления технических недостатков или наличия идей по улучшению интерфейса, можно присылать свои предложения на специальный электронный адрес mobileapp@meteo.gov.ua.