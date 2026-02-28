Таку інформацію повідомив представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.

В яких областях можливі сніг та дощ?

Синоптик розповів, що 3 березня на Лівобережжі, а також в північній частині подекуди можливі незначні дощі та сніг. Причиною опадів стане проходження атмосферного фронту із півночі. В інших областях буде сухо.

Температура повітря протягом 3 – 4 березня залишатимуться орієнтовно в таких же межах, як і на вихідних. У нічні години можливі зниження до 6 градусів морозу, водночас у денний час очікується від 0 до 6 градусів тепла.

У західній і південній частинах пригріє до 13 градусів тепла. Але через сонячне світло удень можливе танення снігового покриву. І в зв'язку з тим, що вночі будуть зниження до мінусових значень, виникатиме ожеледиця.

До цього погода в Україні буде з проясненнями та без опадів. Вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду, тому сильних шквалів також очікувати не варто.

Якої погоди чекати в Україні?