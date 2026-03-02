Таку інформацію повідомив офіційний канал Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода в Києві?

За даними синоптиків, найближчими днями у цьому регіоні опади будуть слабкими та нестійкими, періоди незначного дощу або мокрого снігу чергуватимуть з сухою погодою, остання цього тижня переважатиме.

Місцями невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом передбачаємо 03 березня та ще 06 березня подібна ситуація щодо опадів, але ймовірність дощу є вже лише вдень,

– ідеться у повідомленні.

Температура повітрі у межах області вночі становитиме від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, протягом дня вона коливатиметься від 3 до 9 градусів тепла. Синоптики зауважують, що у столиці діапазон буде дещо вужчий.

Температура повітря у Києві у нічні години коливатиметься від 0 до 3 градусів морозу, у денний час стовпчики термометрів показуватимуть від 3 до 8 градусів тепла. Зазначають, що коливання залежатимуть від хмарності.

Що прогнозували на цей тиждень?