Таку інформацію повідомив офіційний канал Українського гідрометеорологічного центру.
Дивіться також Весна йде в Україну – чи буде різке потепління та який шанс, що повернуться морози та снігопади: інтерв'ю про погоду у березні
Якою буде погода в Києві?
За даними синоптиків, найближчими днями у цьому регіоні опади будуть слабкими та нестійкими, періоди незначного дощу або мокрого снігу чергуватимуть з сухою погодою, остання цього тижня переважатиме.
Місцями невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом передбачаємо 03 березня та ще 06 березня подібна ситуація щодо опадів, але ймовірність дощу є вже лише вдень,
– ідеться у повідомленні.
Температура повітрі у межах області вночі становитиме від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, протягом дня вона коливатиметься від 3 до 9 градусів тепла. Синоптики зауважують, що у столиці діапазон буде дещо вужчий.
Температура повітря у Києві у нічні години коливатиметься від 0 до 3 градусів морозу, у денний час стовпчики термометрів показуватимуть від 3 до 8 градусів тепла. Зазначають, що коливання залежатимуть від хмарності.
Важливо! Якщо не знайшли своє місто, перевірте прогноз тут. 24 Канал постійно оновлює прогноз не лише обласних центрів, але й більшості районів.
Що прогнозували на цей тиждень?
Раніше повідомляли, що у перший тиждень березня в Україні переважатиме спокійна та стійка погода без значних опадів. Температурні показники очікуються вищим за кліматичну норму, особливо у західних областях.
Також попереджали, що 3 березня на Лівобережжі, а також в північній частині подекуди можливі незначні дощі та сніг. Причиною опадів стане проходження атмосферного фронту із півночі. В інших областях буде сухо.
Зауважували, що березень є перехідним місяцем між зимою та весною, через що у цей період можливі погодні гойдалки. Наразі синоптична ситуація не передбачає снігопадів, проте повернення такого явища можливе.