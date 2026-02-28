Складна зима із сильними морозами, снігопадами і негодою наближається до завершення, натомість на горизонті з'являються перші ознаки весни в Україні. У більшості областей вже потепліло, погода навіть буває сонячною, а сніг майже всюди розтав уже.

Про те, якою буде погода в Україні у березні – чи чекати різкого потепління або ж, навпаки, повернення морозів та снігу, і чи наближаємося ми до сталої і теплої весни – в інтерв'ю 24 Каналу розповів представник Укргідрометцентру Іван Семиліт.

Якою буде погода найближчими днями?

Як зміниться погода найближчим часом в Україні та чи чекати повернення опадів?

Загалом у найближчі 3 доби ми очікуємо погоду без опадів через вплив поля високого атмосферного тиску, тому очікуються прояснення, зокрема, вночі. У нічні та ранкові години, за винятком півдня та крайнього заходу, місцями може утворюватися новий шар ожеледиці.

Також 28 лютого в більшості центральних, Сумській та Харківській областях подекуди буде туман. Вітер – південно-західний з переходом на північно-західний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.



Найближчими днями подекуди можливий туман / Unsplash, Pascal Debrunner

Температура повітря вночі очікується від +1 до -6 градусів. Вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться до 0…+7 градусів. На заході та півдні країни буде дещо тепліше – +6…+13 градусів. Така синоптична ситуація нас очікує у наступні 3 доби.

Впродовж 3 – 4 березня, зокрема 3-го числа, на Лівобережжі і в північних областях місцями можливий невеликий дощ та сніг через проходження атмосферного фронту із півночі. У всіх інших областях опадів не очікується.

Температури залишатимуться здебільшого в тих самих межах – вночі в межах 0…-6 градусів, а вдень до +6 градусів. На заході країни пригріє до +7…+13 градусів.

Чи є якісь ознаки, які б вказували на те, що, можливо, найближчим часом поменшає ожеледиці на дорогах?

Через сонячне світло у денні години можливе танення снігового покриву. Але вночі температура повітря знову буде знижуватися до 0 або мінусових значень, тобто незначних морозів. Через це у нічний час та вранці місцями ще утворюватиметься ожеледиця.

Тобто сніговий або льодовий покрив, який у нас зараз є, буде підтавати під час плюсових температур, і підмерзати у нічні та ранкові години, коли значення температури є найнижчими протягом доби, внаслідок чого виникатиме ожеледиця. Тому, поки саме такий процес буде відбуватися.

Яку погоду чекати у березні?

Якою загалом буде погода у перший весняний місяць, згідно з прогнозом Укргідрометцентру?

Якщо дивитися на прогноз середньої місячної температури повітря та кількості опадів у березні 2026-го року, то ми очікуємо від 1 до 7 градусів тепла, що є в межах норми. У західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях вона буде на 1,5 – 2,5 градуси вища за норму.

Місячна кількість опадів очікується в межах 30 – 53 міліметрів, у гірських районах Львівської, Франківської, Закарпатської областей та в горах Криму місцями може бути 60 – 98 міліметрів, що є загалом в межах норми 80 – 100%.

Які опади можливі у перший місяць весни?

Чи можливе повернення снігопадів та дощів цього місяця?

Загалом березень є перехідним місяцем між зимою та весною, тому такі коливання, і, так би мовити, погодні гойдалки, в принципі, можливі. Але наразі тенденції стосовно синоптичної ситуації протягом березня, зокрема, у першу декаду місяця, не свідчать про таке.

Проте ми розуміємо, що це перехідний місяць, погода постійно змінюється, атмосфера рухається, і в принципі може бути будь-що. Ми будемо слідкувати за тим, як змінюється синоптична ситуація і детальніше повідомляти про це в коротший період.



Сильних опадів цього місяця поки не передбачають / Unsplash, Shashi Chaturvedula

Кліматична характеристика березня є мінливою, і, згідно з нею, середня місячна кількість опадів складає 26 – 51 міліметри, а на Закарпатті та у гірських районах місцями сягає до 106 міліметрів. На високогір’ї Карпат показник становить до 135 міліметрів.

Впродовж березня ще спостерігаються ожеледь, налипання мокрого снігу, бувають сильні вітри, і загалом наприкінці березня, або навіть в середині місяця, залежно від температурних значень та процесів в атмосфері, навіть починаються грози.

Поки ми не можемо сказати, чи будуть снігопади, і чи буде, наприклад, та сама гроза, оскільки це короткострокові явища, які можна побачити приблизно за 3 доби до їхнього початку. Утім, це можливо, і загалом коливання погоди також є можливими у березні.

Чи фіксували раніше випадки, коли після холодної зими, наприклад, у квітні випадав сніг?

Можемо згадати, наприклад, 2013 рік, Я точно не пам'ятаю, який тоді був зимовий період, але наприкінці березня, зокрема 23 числа, випала істотна кількість снігового покриву у Києві. Тоді справді була надзвичайна ситуація.

У цьому випадку важко порівнювати з тим, яким був тоді січень та зимовий період загалом, оскільки треба бачити всі значення. Тому чи можливий в нас такий сніг цього року? В принципі, так. Але зараз важко сказати, чи буде він насправді, оскільки ми робимо короткострокові прогнози.

Чи можуть повернутися сильні морози до -20?

Чи існує ймовірність повернення в Україну морозів до -20, як це було у січні та у першій половині лютого?

Якщо повертатись до кліматичної характеристики березня, і розглядати останній кліматичний період – з 1991 по 2020 рік, то було зафіксовано, що абсолютний мінімум температури становить від -20 до -33 градусів.

Чи можливо це знову? Так, звісно, можливо. Але зараз дуже складно сказати, чи буде це цього року, оскільки у першій декаді березня таких значень не очікується. Тому поки таких істотних знижень температури до -20...-30 градусів не буде. Але знову ж таки все постійно рухається і, як бачимо, такі зниження температур були за історію спостережень.

Чи чекати на різке потепління?

Чи можливі у березні підвищення температури до +20, наприклад, у південних регіонах, у яких показники традиційно є вищими у порівнянні з іншими областями?

Тут те саме, що з вищезгаданими мінімумами. Тобто такі максимуми також можуть бути, оскільки максимальні значення температури протягом березня становлять від +19 до +30 градусів, дещо нижчі температури були в Карпатах.



Різкого потепління у березні поки не передбачають / Unsplash, Heye Jensen

І наразі теж складно сказати, чи будуть такі значення температури. Зазвичай перехід середньої добової температури повітря через 5 градусів, тобто у бік підвищення, відбувається у третій декаді березня.

У південній частині це може розпочатися раніше – у другій декаді. На північному сході країни такий перехід взагалі очікується на початку квітня через континентальність клімату. Але це лише кліматична характеристика, тому невідомо, чи це відбудеться так само і цього року.

Коли прийде стала весна та потепління?

Чи є попередні прогнози, які б свідчили про те, коли розпочнеться стала весна?

У найближчі 5 діб температури у південній частині та західних областях, а саме – денні максимуми, будуть в межах +8...+13 градусів. Це хоч і не дуже високі значення температури, проте вони вже дещо натякають на весну. Утім, вночі ще можливі незначні морози.

Але це не те, що було в нас в лютому, і наразі вже відбувається тенденція до весни. Водночас гарантувати високих значень температури або суттєвого потепління поки не варто, адже ми розуміємо, що все може змінитись.

Чи може подібне підвищення температурних показників спричинити підтоплення?

Наш відділ гідрологічних прогнозів випускає зараз попередження про небезпечні гідрологічні явища, зміну гідрологічного режиму. Наприклад впродовж 27 лютого по 2 березня на річках суббасейну (частина великого річкового басейну – 24 Канал) Прип'ять і річки Прип'ять очікується підвищення рівня води на 20 – 70 сантиметрів над поточними рівнями.

Місцями можливий вихід води, що є першим рівнем небезпеки.

На річках відбуватиметься подальше послаблення та руйнування льоду і місцями буде утворюватися льодохід. Тобто той лід, який утворився під час сильних морозів, починає танути і за рахунок цього є певні коливання у рівнях води.

Внаслідок підвищення температур та подальшого танення снігу, а також водогосподарчої діяльності, на ділянці річки Південний Буг, саме в межах Олександрівки та Миколаєва, і на окремих річках басейну Південного Бугу та на його притоках в Кіровоградській області очікується підвищення рівнів води на 0,2 – 0,6 метра, з утриманням води на заплавах у Кіровоградській, Черкаській, Одеській, що є першим рівнем небезпеки, жовтим.

Також можливе часткове обтоплення житлових будинків на окремих вулицях у Кропивницькому, що є вже другим рівнем небезпеки – помаранчевим. Тому варто спостерігати за попередженнями гідрологів Українського гідрометрологічного центру та ДСНС. Але така ситуація можлива не лише в Кіровоградській області.



Відлига може спричинити підтоплення на окремих ділянках / Unsplash, Ludwig Theodor von Ruhm

Наприклад, на Одещині з 27 лютого до 2 березня на річці Тилігул можливі підтоплення заплав та прилеглих територій, зокрема, із затопленням приватних садиб та будинків у Березівці, що є першим рівнем небезпеки. Можливе досягнення відмітки часткового затоплення приватних будинків у селі Вікторівка Березівського району, що є другим рівнем небезпеки.

Як березень цього року відрізнятиметься від минулорічного?

Якщо порівнювати, чи можна сказати, чи буде цей березень теплішим або прохолоднішим за минулий?

Загалом, як ми кажемо між собою, порівнювати 2 роки – це не показово. Ми завжди порівнюємо рік саме з кліматичною нормою, яка в нас є – це з 1991 по 2020 роки. У такому разі ми реально бачимо, як усе змінюється, і створюються змістовні порівняльні аналізи, які дають реальні висновки.

Щодо того, які наразі є прогнози, то поки що ми не очікуємо істотних змін, які б відрізнялися від кліматичної норми. Як я вже говорив, очікуємо, що лише у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях значення середньої місячної температури буде на 1,5 – 2,5 градуси вище за норму.