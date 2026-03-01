В отдельные дни местами возможны ночные заморозки. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Какой будет погода в первую неделю марта?

У понедельник, 2 марта, ночью и утром возможен туман, в северных и восточных областях предусматривают гололед. Температура воздуха ночью будет -3...+2 градусов, в северо-восточной части прогнозируют -2...-7 градусов.

В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +2...+7 градусов. Наиболее комфортные условия синоптик прогнозирует для южной части и крайнего запада, в этих регионах ожидается +8...+12 градусов.

У вторник, 3 марта, в большинстве областей, за исключением западных, пройдет незначительный снег, в частности, мокрый. В центральных и южных областях в основном будет дождь. На Правобережье прогнозируют туман.

Температура воздуха в ночные часы составит -3...+2 градусов, течение дня столбики термометров будут показывать +1...+6 градусов. В то же время в южной и западной части страны пригреет до +6...+11 градусов.

У среду, 4 марта, существенных осадков также не ожидается, однако днем и вечером в северных и восточных областях возможен незначительный мокрый снег с дождем. В ночные и утренние часы местами будет остерегаться туман.

Температура воздуха ночью будет -4...+1 градусов, на крайнем северо-востоке возможно снижение до -3...-8 градусов, в течение дня она составит +1...+6 градусов. На Правобережье пригреет до +7...+12 градусов.

У четверг, 5 марта, только в восточных регионах и в Сумской области пройдет незначительный снег, в частности, мокрый. Во всех остальных частях страны в основном будет сухо. Ночью и утром, согласно прогнозу, возможен туман.

Температура воздуха будет колебаться в пределах -4...+1 градусов, в течение дня ожидается +2...+7 градусов, в юго-западной части предусматривают +7...+12 градусов. На крайнем северо-востоке будет около 0 градусов.

У пятницу, 6 марта, в восточных областях ночью возможен незначительный снег, в частности, мокрый. Ночью будет -4...+1 градусов, днем – +2...+7 градусов, на Закарпатье – +7...+12 градусов, на крайнем северо-востоке около 0 градусов.

Что ждать от погоды на выходных?

У субботу, 7 марта, ночью и утром возможен туман. Температура воздуха ночью будет -1...-6 градусов, днем столбики термометров будут показывать +2...+7 градусов, на крайнем западе пригреет до +8...+13 градусов.

У воскресенье, 8 марта, также не будет осадков, но в ночные и утренние часы возможен туман. Температура воздуха ночью составит 0...-5 градусов, днем прогнозируют +5...+10 градусов, на крайнем западе будет +11...+15 градусов.

