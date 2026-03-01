В части регионов Украины воздух может прогреться до 13 градусов тепла. Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

Какой будет погода в Украине 2 марта?

В понедельник, 2 марта, в Украине ожидается переменная облачность без существенных осадков. В ночные и утренние часы на севере и северо-востоке страны на дорогах местами возможна гололедица, поэтому водителям стоит быть осторожными. На Закарпатье и Прикарпатье местами будет наблюдаться туман. Ветер будет северо-западного и западного направлений со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +1 градуса до -4 градусов, днем воздух прогреется до +3...+9 градусов, а на крайнем западе, юге и юго-востоке страны – до +8...+13 градусов.

Какой будет погода в областных центрах?

  • Киев +5...+7
  • Ужгород +10...+12
  • Львов +7...+9
  • Ивано-Франковск +6...+8
  • Тернополь +5...+7
  • Черновцы +6...+8
  • Хмельницкий +5...+7
  • Луцк +7...+9
  • Ровно +6...+8
  • Житомир +5...+7
  • Винница +6...+8
  • Одесса +8...+10
  • Николаев +8...+10
  • Херсон +10...+12
  • Симферополь +10...+12
  • Кропивницкий +7...+9
  • Черкассы +6...+8
  • Чернигов +3...+5
  • Сумы +2...+4
  • Полтава +4...+6
  • Днепр +7...+9
  • Запорожье +10...+12
  • Донецк +8...+10
  • Луганск +7...+9
  • Харьков +6...+8

Погода в Украине на 2 марта / Карта Укргидрометцентра
Какую погоду прогнозируют синоптики в марте?

  • Представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит для 24 Канала рассказал, что средняя температура в марте будет от 1 до 7 градусов тепла. В некоторых областях – на 1,5 – 2,5 градуса выше нормы.

  • Ожидается, что месячное количество осадков будет в пределах 30 – 53 миллиметров. Однако, в горных районах – выше, но снегопадов пока не ожидается.