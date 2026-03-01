У частині регіонів України повітря може прогрітися до 13 градусів тепла. Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода в Україні 2 березня?

У понеділок, 2 березня, в Україні очікується мінлива хмарність без істотних опадів. У нічні та ранкові години на півночі й північному сході країни на дорогах місцями можлива ожеледиця, тому водіям варто бути обережними. На Закарпатті та Прикарпатті подекуди спостерігатиметься туман. Вітер буде північно-західного та західного напрямків зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме від +1 градусу до -4 градусів, удень повітря прогріється до +3…+9 градусів, а на крайньому заході, півдні та південному сході країни – до +8…+13 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах?

  • Київ +5...+7
  • Ужгород +10...+12
  • Львів +7...+9
  • Івано-Франківськ +6...+8
  • Тернопіль +5...+7
  • Чернівці +6...+8
  • Хмельницький +5...+7
  • Луцьк +7...+9
  • Рівне +6...+8
  • Житомир +5...+7
  • Вінниця +6...+8
  • Одеса +8...+10
  • Миколаїв +8...+10
  • Херсон +10...+12
  • Сімферополь +10...+12
  • Кропивницький +7...+9
  • Черкаси +6...+8
  • Чернігів +3...+5
  • Суми +2...+4
  • Полтава +4...+6
  • Дніпро +7...+9
  • Запоріжжя +10...+12
  • Донецьк +8...+10
  • Луганськ +7...+9
  • Харків +6...+8

Погода в Україні на 2 березня / Карта Укргідрометцентру
Яку погоду прогнозують синоптики в березні?

  • Представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт для 24 Каналу розповів, що середня температура в березні буде від 1 до 7 градусів тепла. У деяких областях – на 1,5 – 2,5 градуси вище за норму.

  • Очікується, що місячна кількість опадів буде в межах 30 – 53 міліметрів. Проте, у гірських районах – вище, але снігопадів поки не очікується.