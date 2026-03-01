У частині регіонів України повітря може прогрітися до 13 градусів тепла. Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.
Якою буде погода в Україні 2 березня?
У понеділок, 2 березня, в Україні очікується мінлива хмарність без істотних опадів. У нічні та ранкові години на півночі й північному сході країни на дорогах місцями можлива ожеледиця, тому водіям варто бути обережними. На Закарпатті та Прикарпатті подекуди спостерігатиметься туман. Вітер буде північно-західного та західного напрямків зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі становитиме від +1 градусу до -4 градусів, удень повітря прогріється до +3…+9 градусів, а на крайньому заході, півдні та південному сході країни – до +8…+13 градусів.
Якою буде погода в обласних центрах?
- Київ +5...+7
- Ужгород +10...+12
- Львів +7...+9
- Івано-Франківськ +6...+8
- Тернопіль +5...+7
- Чернівці +6...+8
- Хмельницький +5...+7
- Луцьк +7...+9
- Рівне +6...+8
- Житомир +5...+7
- Вінниця +6...+8
- Одеса +8...+10
- Миколаїв +8...+10
- Херсон +10...+12
- Сімферополь +10...+12
- Кропивницький +7...+9
- Черкаси +6...+8
- Чернігів +3...+5
- Суми +2...+4
- Полтава +4...+6
- Дніпро +7...+9
- Запоріжжя +10...+12
- Донецьк +8...+10
- Луганськ +7...+9
- Харків +6...+8
Погода в Україні на 2 березня / Карта Укргідрометцентру
Яку погоду прогнозують синоптики в березні?
Представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт для 24 Каналу розповів, що середня температура в березні буде від 1 до 7 градусів тепла. У деяких областях – на 1,5 – 2,5 градуси вище за норму.
Очікується, що місячна кількість опадів буде в межах 30 – 53 міліметрів. Проте, у гірських районах – вище, але снігопадів поки не очікується.