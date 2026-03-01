Про таке розповів один з учасників групи туристів, який і сам відчув на собі карпатську лавину.
Що відомо про лавину на Чорногорі в Карпатах?
Група лижників опинилася на схилі Чорногірського хребта саме в момент, коли з гори зійшла потужна лавина. За попередніми даними, одну людину повністю засипало снігом, але товаришам по групі вдалося швидко відкопати її та врятувати.
Інші учасники групи дивом уникли серйозних травм і пошкоджень.
Туристи потрапили під лавину: дивіться відео sasha_gnatyk
Варто зазначити, що ДСНС попереджає про значну сніголавинну небезпеку на високогір'ї Карпат упродовж 1 – 2 березня. Тож туристів закликають утриматися від походів у лавинонебезпечні місця.
Яку погоду очікувати українцям в перші дні весни?
Представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт в ексклюзивному коментарі для 24 Каналу поділився прогнозом на березень 2026 року. За його словами, середньомісячна температура повітря по країні очікується в межах +1…+7 градусів.
Снігопади в березні поки що не прогнозуються, переважатимуть дощові опади, можлива ожеледь та мокрий сніг на початку місяця.
Загалом погода в першому місяці весни обіцяє бути досить м'якою та близькою до типової для сезону, без екстремальних холодів чи надмірних опадів.