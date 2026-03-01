Відповідну інформацію повідомив представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.

Дивіться також Українців попередили про небезпеку: у низці областей погіршиться погода

Яку погоду прогнозують на березень?

За його словами, середня місячна температура у березні 2026 року становитиме від 1 до 7 градусів тепла, що є в межах норми. На 1,5 – 2,5 градуси вища за норму вона буде у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях.

Він додав, що місячна кількість опадів очікується в межах 30 – 53 міліметрів, у гірських районах Львівської, Франківської, Закарпатської областей та в горах Криму місцями може бути 60 – 98 міліметрів, що є в межах норми 80 – 100%.

Водночас сильних снігопадів поки не передбачається. Іван Семиліт уточнив, що загалом березень є перехідним місяцем між зимою та весною, тому цього місяця можливі "погодні гойдалки", але поки тенденцій щодо таких опадів немає.

Наразі тенденції стосовно синоптичної ситуації протягом березня, зокрема, у першу декаду місяця не свідчать про таке,

– розповів фахівець.

До речі, детальний прогноз погоди твого міста тепер у новому сервісі 24 Каналу. Дані оновлюються щодня.

Яка погода буде найближчими днями?