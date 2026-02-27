24 Канал зібрав дані обласних гідрометцентрів, які попередили про погіршення погоди.

Де в Україні погіршиться погода?

Синоптики Укргідрометцентру попередили, що у більшості центральних, Сумській та Харківській областях подекуди буде туман. Окрім того, на дорогах усюди, крім півдня та Закарпаття, місцями ожеледиця.

Зокрема, погіршиться погода через ожеледицю й туман на Харківщині. Видимість становитиме 200 – 500 метрів.

Мешканців Чернігівщини та Сумщини теж попередили про туман вночі та вранці та ожеледицю. Такі погодні умови збережуться й впродовж 1 – 2 березня.

Протягом доби 28 лютого по Рівненській області теж діятиме 1 рівень небезпечності через ожеледицю на окремих ділянках доріг. До того ж очікується вітер південно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

На Прикарпатті через туман видимість становитиме 600 – 900 метрів. На дорогах теж очікується ожеледиця.

А от на Тернопільщині, хоч туману й не прогнозують, але 1 рівень небезпечності таки оголосили. Знову ж таки причиною стала ожеледиця.

Зверніть увагу! І рівень небезпеки до 2 березня оголошено у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській областях. Там очікується підвищення рівня води.

