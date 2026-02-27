24 Канал собрал данные областных гидрометцентров, которые предупредили об ухудшении погоды.

Где в Украине ухудшится погода?

Синоптики Укргидрометцентра предупредили, что в большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях местами будет туман. Кроме того, на дорогах всюду, кроме юга и Закарпатья, местами гололедица.

В частности, ухудшится погода из-за гололеда и тумана на Харьковщине. Видимость составит 200 – 500 метров.

Жителей Черниговщины и Сумщины тоже предупредили о тумане ночью и утром и гололедице. Такие погодные условия сохранятся и в течение 1 – 2 марта.

В течение суток 28 февраля по Ровенской области тоже будет действовать 1 уровень опасности из-за гололеда на отдельных участках дорог. К тому же ожидается ветер юго-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

На Прикарпатье из-за тумана видимость составит 600 – 900 метров. На дорогах тоже ожидается гололедица.

А вот на Тернопольщине, хоть тумана и не прогнозируют, но 1 уровень опасности таки объявили. Опять же причиной стала гололедица.

Обратите внимание! И уровень опасности до 2 марта объявлен в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях. Там ожидается повышение уровня воды.

