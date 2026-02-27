Об этом пишет Укргидрометцентр.
Какой будет погода 28 февраля?
Суббота пройдет без осадков.
Ночью и утром в большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях местами прогнозируют туман.
А на дорогах всюду, кроме юга и Закарпатья, местами ожидается гололедица.
Ветер в этот день будет юго-западный, а в восточных и южных областях – северо-восточный. Его скорость 5 – 10 метров в секунду.
Ночью столбики термометров будут показывать -1 – -6 мороза, а в Карпатах и восточных областях даже -7 – -12.
Дневная температура преимущественно составит 0 – +5 тепла. Но на западе и юге страны будет теплее – +6 – +11.
Какая погода будет в областных центрах?
- Киев +2...+4;
- Ужгород +8...+10;
- Львов +8...+10;
- Ивано-Франковск +8...+10;
- Тернополь +7...+9;
- Черновцы +8...+10;
- Хмельницкий +6...+8;
- Луцк +8...+10;
- Ровно +6...+8;
- Житомир +2...+4;
- Винница +3...+5;
- Одесса +7...+9;
- Николаев +7...+9;
- Херсон +6...+8;
- Симферополь +7...+9;
- Кропивницкий +4...+6;
- Черкассы +2...+4;
- Чернигов 0...+2;
- Сумы 0...+2;
- Полтава +1...+3;
- Днепр +4...+6;
- Запорожье +6...+8;
- Донецк +3...+5;
- Луганск 0...+2;
- Харьков 0...+2.
Погода в Украине: последние новости
Март в Украине преимущественно будет теплым. Ожидается, что температура воздуха будет в пределах нормы, а в части областей – даже ее будет превышать.
В то же время до 2 марта из-за потепления и таяния снега на реках бассейна Южного Буга и Ингула возможно повышение уровня воды. Поэтому желтый уровень опасности объявили в Кировоградской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях. Между тем в Кропивницком возможно частичное подтопление прибрежных улиц – там введен оранжевый уровень.