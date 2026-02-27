Об этом пишет Укргидрометцентр.

Какой будет погода 28 февраля?

Суббота пройдет без осадков.

Ночью и утром в большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях местами прогнозируют туман.

А на дорогах всюду, кроме юга и Закарпатья, местами ожидается гололедица.

Ветер в этот день будет юго-западный, а в восточных и южных областях – северо-восточный. Его скорость 5 – 10 метров в секунду.

Ночью столбики термометров будут показывать -1 – -6 мороза, а в Карпатах и восточных областях даже -7 – -12.

Дневная температура преимущественно составит 0 – +5 тепла. Но на западе и юге страны будет теплее – +6 – +11.

Какая погода будет в областных центрах?

  • Киев +2...+4;
  • Ужгород +8...+10;
  • Львов +8...+10;
  • Ивано-Франковск +8...+10;
  • Тернополь +7...+9;
  • Черновцы +8...+10;
  • Хмельницкий +6...+8;
  • Луцк +8...+10;
  • Ровно +6...+8;
  • Житомир +2...+4;
  • Винница +3...+5;
  • Одесса +7...+9;
  • Николаев +7...+9;
  • Херсон +6...+8;
  • Симферополь +7...+9;
  • Кропивницкий +4...+6;
  • Черкассы +2...+4;
  • Чернигов 0...+2;
  • Сумы 0...+2;
  • Полтава +1...+3;
  • Днепр +4...+6;
  • Запорожье +6...+8;
  • Донецк +3...+5;
  • Луганск 0...+2;
  • Харьков 0...+2.

  • Март в Украине преимущественно будет теплым. Ожидается, что температура воздуха будет в пределах нормы, а в части областей – даже ее будет превышать.

  • В то же время до 2 марта из-за потепления и таяния снега на реках бассейна Южного Буга и Ингула возможно повышение уровня воды. Поэтому желтый уровень опасности объявили в Кировоградской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях. Между тем в Кропивницком возможно частичное подтопление прибрежных улиц – там введен оранжевый уровень.