Про це пише Укргідрометцентр.
Якою буде погода 28 лютого?
Субота мине без опадів.
Вночі та вранці в більшості центральних, Сумській та Харківській областях подекуди прогнозують туман.
А на дорогах усюди, окрім півдня та Закарпаття, місцями очікується ожеледиця.
Вітер цього дня буде південно-західний, а у східних та південних областях – північно-східний. Його швидкість 5 – 10 метрів за секунду.
Вночі стовпчики термометрів показуватимуть -1 – -6 морозу, а у Карпатах та східних областях навіть -7 – -12.
Денна температура переважно становитиме 0 – +5 тепла. Але на заході та півдні країни буде найтепліше – +6 – +11.
Важливо! Якщо не знайшли своє місто в переліку, перевірте прогноз тут. 24 Канал постійно оновлює прогноз не лише обласних центрів, але й більшості районів.
Яка погода буде в обласних центрах?
- Київ +2...+4;
- Ужгород +8...+10;
- Львів +8...+10;
- Івано-Франківськ +8...+10;
- Тернопіль +7...+9;
- Чернівці+8...+10;
- Хмельницький +6...+8;
- Луцьк +8...+10;
- Рівне +6...+8;
- Житомир +2...+4;
- Вінниця +3...+5;
- Одеса +7...+9;
- Миколаїв +7...+9;
- Херсон +6...+8;
- Сімферополь +7...+9;
- Кропивницький +4...+6;
- Черкаси +2...+4;
- Чернігів 0...+2;
- Суми 0...+2;
- Полтава +1...+3;
- Дніпро +4...+6;
- Запоріжжя +6...+8;
- Донецьк +3...+5;
- Луганськ 0...+2;
- Харків 0...+2.
Прогноз погоди на 28 лютого / Карта Укргідрометцентру
Погода в Україні: останні новини
Березень в Україні переважно буде теплим. Очікується, що температура повітря буде у межах норми, а у частині областей – навіть її перевищуватиме.
Водночас до 2 березня через потепління та танення снігу на річках басейну Південного Бугу й Інгулу можливе підвищення рівня води. Тож жовтий рівень небезпеки оголосили у Кіровоградській, Черкаській, Одеській і Миколаївській областях. Тим часом у Кропивницькому можливе часткове підтоплення прибережних вулиць – там введено помаранчевий рівень.