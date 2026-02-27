Останнім часом помітно збільшилася ефективність відбиття повітряних атак. Зокрема, під час нічної атаки 26 лютого, здалося, збили усі крилаті та протикорабельні ракети. Спеціально для 24 Каналу експерти пояснили, що нині відбувається у системі ППО та з чим пов'язані такі результативні дії.

Цікаво Виробляти ракети до Patriot в Україні – фантастика чи реальність? Авіаексперт про балістику РФ і обстріли влітку

Завдяки чому суттєво зросло збиття крилатих ракет?

Росія не знижує інтенсивності атак на території України. Окупанти майже щодня застосовують ракети та безпілотники для масованих ударів. Водночас Повітряні сили демонструють дедалі вищу ефективність у протидії цим загрозам.

Останнім часом Сили оборони знищують практично всі повітряні цілі, які запускає противник. Головний редактор Defense Express Олег Катков зазначив, що це може бути пов'язано із суттєвим посиленням засобів боротьби з російськими ракетами.

За його припущенням, Україна отримала від партнерів достатню кількість винищувачів покоління 4+, зокрема F-16 Fighting Falcon. Їхня кількість поступово зростала, а разом із цим і бойовий досвід пілотів.

Важливу роль відіграє не лише техніка, а й підготовка тих, хто нею керує. Чим вищий рівень майстерності військових, тим результативніше використовуються наявні засоби озброєння,

– наголосив Катков.

За його словами, у протидії крилатим ракетам саме винищувачі залишаються найбільш ефективним інструментом. Їхня головна перевага – мобільність, адже літаки здатні швидко змінювати позиції та виконувати бойові завдання в різних регіонах країни. Це суттєво підвищує відсоток знищення ворожих повітряних цілей.

Зверніть увагу! У Повітряних силах ЗСУ підтвердили автентичність відео, на якому український F-16 Fighting Falcon знищує ворожий "Шахед" із застосуванням бортової гармати M61A1 Vulcan. Пілот 107-го авіаційного крила продемонстрував високий рівень професійної підготовки, уразивши повітряну ціль на вкрай близькій та ризикованій дистанції. Такий епізод свідчить про ефективність бойового застосування винищувачів у протидії ударним безпілотникам.

Як Україні вдалося підвищити ефективність ППО: дивіться відео

Що змінилося в українській ППО?

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан зазначив, що нинішня результативність ППО є наслідком вибудуваної багатоешелонованої системи оборони. Її ефективність залежить насамперед від достатньої кількості засобів ураження та розхідних матеріалів – передусім ракет для зенітно-ракетних комплексів і авіації.

Сьогодні українська протиповітряна оборона працює на кількох рівнях. До системи активно долучена легкомоторна авіація – це вже не гелікоптери, але ще й не винищувачі,

– мовив Світан.

Гвинтокрили діють на висотах до одного кілометра переважно проти російських дронів. На висотах 3 – 4 кілометри працює легкомоторна авіація, а ще вище – винищувачі, які знищують безпілотники та крилаті ракети.

Щойно Україна отримує чергову партію ракет для ППО, вдається практично повністю перехоплювати російські повітряні цілі. Зокрема, йдеться про надзвичайно небезпечні крилаті ракети з бойовою частиною від 300 до 500 кілограмів. Також українські військові ліквідовують велику кількість ворожих БпЛА.

Важливо! Михайло Федоров заявив, що Україна відчуває гострий дефіцит ракет PAC-3, необхідних для перехоплення російських балістичних цілей. За його словами, наразі тривають переговори з міжнародними партнерами щодо створення спільних консорціумів, які дадуть можливість прискорити виробництво протибалістичних ракет і посилити захист українського неба.

Окремо Світан відзначив формування щільної фронтової системи ППО. Зокрема, Третій армійський корпус на своїй ділянці відповідальності перехоплює більшість крилатих цілей, що пролітають над його позиціями. За словами експерта, російські війська вже намагаються обходити рубіж оборони, який утримує корпус, розуміючи, що суттєва частина ракет буде знищена.

Такий підхід, на думку полковника запасу, є правильним і в разі масштабування дасть змогу створити ефективну систему протиповітряної оборони. Водночас він зауважив, що це не стосується балістичних ракет, адже для їх перехоплення потрібні спеціалізовані протибалістичні зенітно-ракетні комплекси.

До теми! Президент України сказав, що велика частина території країни залишається незахищеною від балістичних ракет через дефіцит систем ППО. За його словами, 80% України не має систем проти балістичних ракет.

Від чого залежить ефективність ППО: дивіться відео

Навіщо Росія атакує старими ракетами Х-22?

Вранці 26 лютого Росія здійснила спробу запуску ракет Х-22 з території Брянської області. Йдеться про застарілі протикорабельні ракети, розробка яких розпочалася ще наприкінці 1950-х років.

Авіаційний експерт, офіцер Повітряних сил у резерві, директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський пояснив, що існує кілька причин, чому противник періодично застосовує саме ці ракети. Попри їхній поважний вік, вони й досі використовуються у війні проти України.

За його словами, для перехоплення Х-22 необхідні ракети PAC-3 із системи Patriot – ті самі, що використовуються для знищення балістичних цілей. Таким способом Росія намагається виснажити українські запаси цих дорогих засобів протиповітряної оборони.

Нині існують суттєві труднощі з виробництвом відповідних ракет. Тому ворог збільшує частку застосування балістичного озброєння, аби тиснути на українську ППО,

– мовив Храпчинський.

Якщо наприкінці минулого року частка балістичних ракет серед усіх запусків становила близько 30% на місяць, то зараз цей показник зріс до 61 – 65%.

Україні потрібно й надалі шукати ефективні рішення для протидії складним цілям. Одним із можливих варіантів є європейські системи SAMP/T, які потребують подальшого вдосконалення. Хоча в Європі виробляють ракети, здатні перехоплювати балістику, їх кількість наразі обмежена – їх виробляють близько 300 одиниць на рік.

Крім того, ресурс ракет Х-22 поступово вичерпується, тому Росія без вагань застосовує їх, намагаючись виснажити українську систему протиповітряної оборони. Використання таких ракет на коротких дистанціях має додаткові ризики: шкоду може завдавати не лише бойова частина, а й токсичне паливо, що створює екологічні наслідки для України.

До яких хитрощів під час атак вдається Росія: дивіться відео

Що робить уряд для покращення роботи ППО?