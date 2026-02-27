В последнее время заметно увеличилась эффективность отражения воздушных атак. В частности, во время ночной атаки 26 февраля, казалось, сбили все крылатые и противокорабельные ракеты. Специально для 24 Канала эксперты объяснили, что сейчас происходит в системе ПВО и с чем связаны такие результативные действия.

Благодаря чему существенно возросло сбитие крылатых ракет?

Россия не снижает интенсивности атак на территории Украины. Оккупанты почти ежедневно применяют ракеты и беспилотники для массированных ударов. В то же время Воздушные силы демонстрируют все более высокую эффективность в противодействии этим угрозам.

В последнее время Силы обороны уничтожают практически все воздушные цели, которые запускает противник. Главный редактор Defense Express Олег Катков отметил, что это может быть связано с существенным усилением средств борьбы с российскими ракетами.

По его предположению, Украина получила от партнеров достаточное количество истребителей поколения 4+, в частности F-16 Fighting Falcon. Их количество постепенно росло, а вместе с этим и боевой опыт пилотов.

Важную роль играет не только техника, но и подготовка тех, кто ею управляет. Чем выше уровень мастерства военных, тем результативнее используются имеющиеся средства вооружения,

– подчеркнул Катков.

По его словам, в противодействии крылатым ракетам именно истребители остаются наиболее эффективным инструментом. Их главное преимущество – мобильность, ведь самолеты способны быстро менять позиции и выполнять боевые задачи в разных регионах страны. Это существенно повышает процент уничтожения вражеских воздушных целей.

Обратите внимание! В Воздушных силах ВСУ подтвердили подлинность видео, на котором украинский F-16 Fighting Falcon уничтожает вражеский "Шахед" с применением бортовой пушки M61A1 Vulcan. Пилот 107-го авиационного крыла продемонстрировал высокий уровень профессиональной подготовки, поразив воздушную цель на крайне близкой и рискованной дистанции. Такой эпизод свидетельствует об эффективности боевого применения истребителей в противодействии ударным беспилотникам.

Что изменилось в украинской ПВО?

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан отметил, что нынешняя результативность ПВО является следствием выстроенной многоэшелонированной системы обороны. Ее эффективность зависит прежде всего от достаточного количества средств поражения и расходных материалов – прежде всего ракет для зенитно-ракетных комплексов и авиации.

Сегодня украинская противовоздушная оборона работает на нескольких уровнях. К системе активно приобщена легкомоторная авиация – это уже не вертолеты, но еще и не истребители,

– сказал Свитан.

Вертолеты действуют на высотах до одного километра преимущественно против российских дронов. На высотах 3 – 4 километра работает легкомоторная авиация, а еще выше – истребители, которые уничтожают беспилотники и крылатые ракеты.

Как только Украина получает очередную партию ракет для ПВО, удается практически полностью перехватывать российские воздушные цели. В частности, речь идет о чрезвычайно опасных крылатых ракетах с боевой частью от 300 до 500 килограммов. Также украинские военные ликвидируют значительное количество вражеских БПЛА.

Важно! Михаил Федоров заявил, что Украина испытывает острый дефицит ракет PAC-3, необходимых для перехвата российских баллистических целей. По его словам, сейчас продолжаются переговоры с международными партнерами по созданию совместных консорциумов, которые позволят ускорить производство противобаллистических ракет и усилить защиту украинского неба.

Отдельно Свитан отметил формирование плотной фронтовой системы ПВО. В частности, Третий армейский корпус на своем участке ответственности перехватывает большинство крылатых целей, пролетающих над его позициями. По словам эксперта, российские войска уже пытаются обходить рубеж обороны, который удерживает корпус, понимая, что значительная часть ракет будет уничтожена.

Такой подход, по мнению полковника запаса, является правильным и в случае масштабирования позволит создать эффективную систему противовоздушной обороны. В то же время он отметил, что это не касается баллистических ракет, ведь для их перехвата нужны специализированные противобаллистические зенитно-ракетные комплексы.

К теме! Президент Украины сказал, что большая часть территории страны остается незащищенной от баллистических ракет из-за дефицита систем ПВО. По его словам, 80% Украины не имеет систем против баллистических ракет.

Зачем Россия атакует старыми ракетами Х-22?

Утром 26 февраля Россия предприняла попытку запуска ракет Х-22 с территории Брянской области. Речь идет об устаревших противокорабельных ракетах, разработка которых началась еще в конце 1950-х годов.

Авиационный эксперт, офицер Воздушных сил в резерве, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский объяснил, что существует несколько причин, почему противник периодически применяет именно эти ракеты. Несмотря на их почтенный возраст, они до сих пор используются в войне против Украины.

По его словам, для перехвата Х-22 необходимы ракеты PAC-3 из системы Patriot – те же, что используются для уничтожения баллистических целей. Таким образом Россия пытается истощить украинские запасы этих дорогостоящих средств противовоздушной обороны.

Сейчас есть существенные трудности с производством соответствующих ракет. Поэтому враг увеличивает долю применения баллистического вооружения, чтобы давить на украинскую ПВО,

– сказал Храпчинский.

Если в конце прошлого года доля баллистических ракет среди всех запусков составляла около 30% в месяц, то сейчас этот показатель вырос до 61 – 65%.

Украине необходимо и в дальнейшем искать эффективные решения для противодействия сложным целям. Одним из возможных вариантов являются европейские системы SAMP/T, которые требуют дальнейшего совершенствования. Хотя в Европе производят ракеты, способные перехватывать баллистику, их количество пока ограничено – их производят около 300 единиц в год.

Кроме того, ресурс ракет Х-22 постепенно исчерпывается, поэтому Россия без колебаний применяет их, пытаясь истощить украинскую систему противовоздушной обороны. Использование таких ракет на коротких дистанциях имеет дополнительные риски: вред может наносить не только боевая часть, но и токсичное топливо, создающее экологические последствия для Украины.

