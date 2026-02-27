Об этом Михаил Федоров заявил на встрече с журналистами, посвященной первому месяцу работы обновленной команды Министерства обороны, сообщает 24 Канал.

Как происходит трансформация ПВО?

Михаил Федоров рассказал, что одним из направлений трансформации системы ПВО стало назначение Павла Елизарова заместителем командующего Воздушных сил.

Мы пошли асимметрично и назначили в Воздушные силы человека не из этой системы (Павла Елизарова, – 24 Канал). Уже сформировали систему командования "малой" ПВО, как должно быть. Сделали концепцию системной защиты страны от "Шахедов" и работы "малой" ПВО, начали ее внедрять,

– пояснил министр.

Он также сообщил, что сейчас уже назначены первые два руководителя "малой" ПВО в областях. По словам Федорова, этот раз отбирали кандидатов, которые не обязательно имеют опыт работы именно в противовоздушной обороне, но работали с дронами и хорошо понимают специфику современной войны.

Глава ведомства отметил, что главная задача – привлечь сильных менеджеров, которые смогут выстроить эффективную систему.

Кроме того, как рассказал Михаил Федоров, уже удалось построить конструктивную кооперацию между главами военных администраций, воздушными силами и новым командованием.

