Соответствующее заявление Воздушные силы ВСУ опубликовали в среду, 25 февраля.
Что говорят в Воздушных силах?
Командование Воздушных сил заявило о полной готовности сотрудничать со следственными органами и предоставлять всю необходимую информацию и документацию для установления всех обстоятельств дела.
Там также отметили, что все должностные лица, причастные к возможным противоправным действиям, должны понести ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины в случае доказательства их вины.
Высшим принципом для нас является сохранение доверия общества к Вооруженным Силам и готовность к безотлагательному реагированию на любые факты, которые могут нанести ущерб обороноспособности Украины или достоинству военнослужащих,
– говорится в заявлении.
Отмечается, что сейчас командование Воздушных Сил принимает меры по усилению контроля за прозрачностью использования ресурсов, оптимизации процедур обеспечения.