Відповідну заяву Повітряні сили ЗСУ опублікували в середу, 25 лютого.

Що кажуть у Повітряних силах?

Командування Повітряних сил заявило про повну готовність співпрацювати зі слідчими органами та надавати всю необхідну інформацію й документацію для встановлення всіх обставин справи.

Там також наголосили, що всі посадові особи, причетні до можливих протиправних дій, мають понести відповідальність відповідно до чинного законодавства України у разі доведення їхньої провини.

Вищим принципом для нас є збереження довіри суспільства до Збройних Сил та готовність до невідкладного реагування на будь-які факти, що можуть завдати шкоди обороноздатності України або гідності військовослужбовців,

– йдеться в заяві.

Зазначається, що наразі командування Повітряних сил вживає заходів щодо посилення контролю за прозорістю використання ресурсів, оптимізації процедур забезпечення.

Для з'ясування обставин у Повітряних силах також призначили службове розслідування.