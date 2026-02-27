Об этом Михаил Федоров заявил на встрече с журналистами, посвященной первому месяцу работы обновленной команды Министерства обороны.

Как решить проблему с системами ПВО?

Михаил Федоров рассказал, что вопрос ракет для ПВО уже обсуждался с президентом, в частности речь шла о создании совместных консорциумов с международными партнерами для ускорения производства противобаллистических ракет.

Министр также отметил, что Украина имеет значительный потенциал для самостоятельного производства комплексов ПВО и ракет для них.