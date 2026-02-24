Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Смотрите также Зеленский раскрыл, что тормозит мирные переговоры с Россией

Какие три шага могут остановить российскую войну в Украине?

Украина продолжает вести дипломатический диалог с Россией при посредничестве Соединенных Штатов, одновременно сохраняя приоритет на усилении собственной обороны. Главная цель, по словам министра, заставить врага к миру, соединив мирные переговоры с крепкой обороной.

Федоров назвал три конкретные цели, которые заставят врага остановиться и принять мир.