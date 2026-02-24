Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Дивіться також Зеленський розкрив, що гальмує мирні перемовини з Росією

Які три кроки можуть зупинити російську війну в Україні?

Україна продовжує вести дипломатичний діалог із Росією за посередництва Сполучених Штатів, водночас зберігаючи пріоритет на посиленні власної оборони. Головна мета, за словами міністра, змусити ворога до миру, поєднавши мирні переговори з міцною обороною.

Для команди Міністерства оборони Президент поставив чітке завдання – паралельно з дипломатією посилювати оборону так, щоб змусити ворога до миру,

– наголосив міністр.

Федоров назвав три конкретні цілі, які змусять ворога зупинитись та прийняти мир.

Пріоритетом Міноборони є захист цивільної та критичної інфраструктури. Федоров наголосив на необхідності у реальному часі виявляти всі повітряні загрози й перехоплювати щонайменше 95% ракет та дронів. За його словами, уже розпочато створення багаторівневої "малої" системи ППО та масштабування перехоплювачів. Також у цьому процесі важливі організаційні зміни.

Це перші кроки до системного захисту українського неба від повітряних атак російської армії. "Коли небо закрите – країна функціонує", – додав Федоров.