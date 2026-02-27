Про це Михайло Федоров заявив на зустрічі з журналістами, присвяченій першому місяцю роботи оновленої команди Міністерства оборони.
Як працюватиме система ППО?
Михайло Федоров розповів, що одним із напрямів трансформації системи ППО стало призначення Павла Єлізарова заступником командувача Повітряних сил. За його словами, концепція полягала в асиметричному підході – була призначена людина "не з системи".
Міністр зазначив, що вже сформовано систему командування "малої" ППО та розроблено концепцію системного захисту країни від дронів-камікадзе, яку почали впроваджувати.
Ми добирали людей, які не обов'язково навіть мають досвід у ППО, але працювали з дронами та розуміються на сучасній війні. Завдання – сильні менеджери, які вибудовуватимуть систему,
– наголосив Федоров.
Окрім цього, вдалося налагодити конструктивну співпрацю між головами військових адміністрацій, Повітряними силами та новим командуванням.
За словами Федорова, кожен голова ОВА тепер у режимі реального часу може аналізувати ефективність ППО у своєму регіоні.
Україні бракує ракет для систем ППО
Михайло Федоров також заявив, що наразі Україні критично бракує ракет типу ПАК-3 для систем ППО, щоб захиститися від атак російської балістики.
За словами міністра, питання ракет для ППО вже обговорювалося з президентом, зокрема йшлося про створення спільних консорціумів із міжнародними партнерами для прискорення виробництва протибалістичних ракет.
За словами директора із розвитку оборонного підприємства Анатолія Храпчинського, США випускають ракети PAC-3 в обсязі близько 500 одиниць на рік. Однак цього недостатньо для збиття того рівня балістики, який Росія вистрілює по Україні.