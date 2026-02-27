Про це Михайло Федоров заявив на зустрічі з журналістами, присвяченій першому місяцю роботи оновленої команди Міністерства оборони.

Читайте також В Україні запрацювала система After Action Review для посилення ППО: Федоров розповів деталі

Як працюватиме система ППО?

Михайло Федоров розповів, що одним із напрямів трансформації системи ППО стало призначення Павла Єлізарова заступником командувача Повітряних сил. За його словами, концепція полягала в асиметричному підході – була призначена людина "не з системи".

Міністр зазначив, що вже сформовано систему командування "малої" ППО та розроблено концепцію системного захисту країни від дронів-камікадзе, яку почали впроваджувати.

Ми добирали людей, які не обов'язково навіть мають досвід у ППО, але працювали з дронами та розуміються на сучасній війні. Завдання – сильні менеджери, які вибудовуватимуть систему,

– наголосив Федоров.

Окрім цього, вдалося налагодити конструктивну співпрацю між головами військових адміністрацій, Повітряними силами та новим командуванням.

За словами Федорова, кожен голова ОВА тепер у режимі реального часу може аналізувати ефективність ППО у своєму регіоні.

Україні бракує ракет для систем ППО