Про це повідомили у Повітряних силах України.
Скільки цілей Росії випустила на українські міста?
Ворог розпочав масштабну атаку на Україну з вечора 25 лютого. За інформацією Повітряних сил, станом на ранок 26 лютого російські війська випустили на мирні українські міста:
- 2 протикорабельні ракети "Циркон",
- 11 балістичні ракети "Іскандер-М/С-400",
- 24 крилаті ракети Х-101,
- 2 керовані авіаційні ракети Х-69,
- а також 420 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та інші.
Для цього ворог використав пускові майданчики на території Міллерово, Курська, Брянська, Орла, Шаталово, Приморсько-Ахтарська, що в Росії, й Гвардійське на ТОТ Криму.
Для відбиття повітряної ворожої атаки було залучено українську авіацію, зенітні ракетні війська, РЕБ та безпілотні системи, мобільні вогневі групи Сил оборони.
У ПС повідомили, що оборонцям станом на 10 ранку вдалось збити чи знешкодити 2 протикорабельні ракети "Циркон", 4 балістичні ракети "Іскандер-М/С-400", 24 крилаті ракети Х-101, 2 керовані авіаційні ракети Х-69 та 374 ворожих БпЛА.