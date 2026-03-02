Таку інформацію повідомив представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.

Чи буде похолодання в березні?

Синоптик, посилаючись на кліматичну характеристику березня, зауважив, що абсолютний мінімум температур в період з 1992 по 2020 рік складає від 22 до 33 градусів морозу. Тому, за його словами, такі зниження можливі.

Але зараз дуже складно сказати, чи буде це цього року, оскільки у першій декаді березня таких значень не очікується. Тому поки таких істотних знижень температури до -20...-30 градусів не буде,

– пояснив Іван Семиліт.

Водночас він наголосив, що ситуація та процеси в атмосфері постійно змінюються, тому фахівці уточнюватимуть це, і, зокрема, березень є перехідним місяцем між зимою та весною, тому погода може влаштовувати "гойдалки".

Якою буде погода у березні?