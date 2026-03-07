Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Какая погода будет 8 марта?
По данным синоптиков, осадков в течение 9 марта не будет, однако в ночные часы на северо-востоке местами будет возникать гололедица. Ветер будет переменных направлений со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.
Температура воздуха в ночное время будет колебаться от 0 до 5 градусов мороза, в течение дня специалисты прогнозируют от 7 до 12 градусов тепла, но в западной части возможно повышение до 15 градусов тепла.
В то же время на северо-востоке и востоке страны показатели могут быть несколько ниже и колебаться от 3 до 8 градусов тепла.
Какой будет погода в областных центрах?
- Киев +8...+10;
- Ужгород +12...+14;
- Львов +11...+13;
- Ивано-Франковск +11...+13;
- Тернополь +11...+13;
- Черновцы +11...+13;
- Хмельницкий +11...+13;
- Луцк +11...+13;
- Ровно +11...+13;
- Житомир +9...+11;
- Винница +9...+11;
- Одесса +9...+11;
- Николаев +9...+11;
- Херсон +9...+11;
- Симферополь +9...+11;
- Кропивницкий +9...+11;
- Черкассы +9...+11;
- Чернигов +5...+7;
- Сумы +5...+7;
- Полтава +5...+7;
- Днепр +9...+11;
- Запорожье +9...+11;
- Донецк +7...+9;
- Луганск +6...+8;
- Харьков +5...+7.
Прогноз погоды на 8 марта 2026 года / Карта Укргидрометцентра
Какой будет погода в ближайшие дни?
На выходных будет царить весенняя погода без осадков. Синоптическую ситуацию будет определять малоподвижный циклон, который принесет сухой воздух, малую облачность и слабый ветер. Температура будет выше нормы.
Значительных температурных изменений до конца текущей недели и в начале новой в Украине не будет. В некоторых областях до сих пор возможны ночные морозы, однако кое-где уже понемногу будет преобладать настоящая весенняя погода.