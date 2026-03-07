Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какая погода будет 8 марта?

По данным синоптиков, осадков в течение 9 марта не будет, однако в ночные часы на северо-востоке местами будет возникать гололедица. Ветер будет переменных направлений со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Температура воздуха в ночное время будет колебаться от 0 до 5 градусов мороза, в течение дня специалисты прогнозируют от 7 до 12 градусов тепла, но в западной части возможно повышение до 15 градусов тепла.

В то же время на северо-востоке и востоке страны показатели могут быть несколько ниже и колебаться от 3 до 8 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах?

Киев +8...+10;

Ужгород +12...+14;

Львов +11...+13;

Ивано-Франковск +11...+13;

Тернополь +11...+13;

Черновцы +11...+13;

Хмельницкий +11...+13;

Луцк +11...+13;

Ровно +11...+13;

Житомир +9...+11;

Винница +9...+11;

Одесса +9...+11;

Николаев +9...+11;

Херсон +9...+11;

Симферополь +9...+11;

Кропивницкий +9...+11;

Черкассы +9...+11;

Чернигов +5...+7;

Сумы +5...+7;

Полтава +5...+7;

Днепр +9...+11;

Запорожье +9...+11;

Донецк +7...+9;

Луганск +6...+8;

Харьков +5...+7.



Прогноз погоды на 8 марта 2026 года / Карта Укргидрометцентра

