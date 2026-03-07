Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Яка погода буде 8 березня?

За даними синоптиків, опадів протягом 9 березня не буде, проте у нічні години на північному сході місцями виникатиме ожеледиця. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду.

Температура повітря у нічний час коливатиметься від 0 до 5 градусів морозу, протягом дня фахівціі прогнозують від 7 до 12 градусів тепла, але у західній частині можливе підвищення до 15 градусів тепла.

Водночас на північному сході та сході країни показники можуть бути дещо нижчими і коливатися від 3 до 8 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах?

Київ +8...+10;

Ужгород +12...+14;

Львів +11...+13;

Івано-Франківськ +11...+13;

Тернопіль +11...+13;

Чернівці +11...+13;

Хмельницький +11...+13;

Луцьк +11...+13;

Рівне +11...+13;

Житомир +9...+11;

Вінниця +9...+11;

Одеса +9...+11;

Миколаїв +9...+11;

Херсон +9...+11;

Сімферополь +9...+11;

Кропивницький +9...+11;

Черкаси +9...+11;

Чернігів +5...+7;

Суми +5...+7;

Полтава +5...+7;

Дніпро +9...+11;

Запоріжжя +9...+11;

Донецьк +7...+9;

Луганськ +6...+8;

Харків +5...+7.



Прогноз погоди на 8 березня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода найближчими днями?