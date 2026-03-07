Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Яка погода буде 8 березня?

За даними синоптиків, опадів протягом 9 березня не буде, проте у нічні години на північному сході місцями виникатиме ожеледиця. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду.

Температура повітря у нічний час коливатиметься від 0 до 5 градусів морозу, протягом дня фахівціі прогнозують від 7 до 12 градусів тепла, але у західній частині можливе підвищення до 15 градусів тепла.

Водночас на північному сході та сході країни показники можуть бути дещо нижчими і коливатися від 3 до 8 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах?

  • Київ +8...+10;
  • Ужгород +12...+14;
  • Львів +11...+13;
  • Івано-Франківськ +11...+13;
  • Тернопіль +11...+13;
  • Чернівці +11...+13;
  • Хмельницький +11...+13;
  • Луцьк +11...+13;
  • Рівне +11...+13;
  • Житомир +9...+11;
  • Вінниця +9...+11;
  • Одеса +9...+11;
  • Миколаїв +9...+11;
  • Херсон +9...+11;
  • Сімферополь +9...+11;
  • Кропивницький +9...+11;
  • Черкаси +9...+11;
  • Чернігів +5...+7;
  • Суми +5...+7;
  • Полтава +5...+7;
  • Дніпро +9...+11;
  • Запоріжжя +9...+11;
  • Донецьк +7...+9;
  • Луганськ +6...+8;
  • Харків +5...+7.


Прогноз погоди на 8 березня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода найближчими днями?

  • На вихідних пануватиме весняна погода без опадів. Синоптичну ситуацію визначатиме малорухливий циклон, який принесе сухе повітря, малу хмарність та слабкий вітер. Температура буде вищою за норму.

  • Значних температурних змін до кінця поточного тижня та на початку нового в Україні не буде. У деяких областях досі можливі нічні морози, проте подекуди уже потроху переважатиме справжня весняна погода.