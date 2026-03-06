Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog на 7 та 8 березня.

Якою буде погода на вихідних?

Субота, 7 березня

У західних областях у нічні та ранкові години можливе виникнення туманів. Температура повітря у нічний час коливатиметься в межах -3…+2 градусів, протягом дня показники становитимуть +8…+13 градусів.

У північних областях очікується мінлива хмарність, проте опадів не передбачають. Температура повітря вночі буде в діапазоні -4…+1 градусів, у денний час стовпчики термометрів показуватимуть +3…+8 градусів.

У центральних областях погода також здебільшого буде спокійною та стійкою. У нічні години температура повітря становитиме -4…+1 градусів, впродовж дня синоптик прогнозує підвищення в межах +3…+8 градусів.

У південних областях та в Криму також буде суха погода, проте уночі та вранці можливий туман. Температура повітря вночі буде -3…+2 градусів, у денний час показники коливатимуться в межах +5…+10 градусів.

У східних областях погода здебільшого буде мінливо хмарною, але опадів не прогнозують. У нічний час температура повітря становитиме -1...-6 градусів, проте вдень буде підвищення до +1...+6 градусів.

Неділя, 8 березня

У західних регіонах утримається суха погода без опадів, вночі та вранці ще можливий нічний туман. Температура повітря вночі становитиме -2...+3 градусів, у денний час синоптик прогнозує +8...+13 градусів.

У північних регіонах прогнозують малохмарну та суху погоду, там теж можливий слабкий туман. Уночі температура повітря коливатиметься в межах -4...+1 градусів, у денні години пригріє до +3...+8 градусів.

У центральних регіонах очікується мінлива хмарність, опадів не буде, проте там теж можливий слабкий туман. Температура повітря протягом ночі становитиме -4...+1 градусів, а вдень прогнозують +5...+10 градусів.

У південних регіонах та у Криму також буде погода без опадів зі слабким туманом. Температура повітря вночі буде в межах -2…+3 градусів, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть +7…+12 градусів.

У східних регіонах погода також не супроводжуватиметься опадами. Температура повітря в нічний час становитиме в діапазоні 0...-5 градусів, проте в денні години будуть підвищення до +4...+9 градусів.

