Таку інформацію розповів представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі УНІАН.

Яка погода буде 8 березня?

За словами Івана Семиліта, в Україні пануватиме підвищеного атмосферного тиску, яке розташовуватиметься у північно-західних областях, його центр буде зосереджений над Волинською та Рівненською областями.

Через прояснення протягом ночі можливі зниження до -6 градусів. Удень температура повітря становитиме від 5 до 11 градусів тепла, у західній частині пригріє до 14 градусів. На північному сході буде прохолодніше.

Там, за даними Укргідрометцентру, стовпчики термометрів показуватимуть від 2 до 8 градусів тепла. У Києві також переважатиме погода без опадів, Уночі буде від 0 до 2 градусів морозу, а вдень – до 8 градусів тепла.

Якщо дивитись по території області, то без опадів. Вночі – до 0...-5, а вдень – +5...+10,

– розповів синоптик.

Також зазначимо, що Наталія Птуха повідомляла NV, що ще 6 березня новий атмосферний фронт може принести незначні опади у вигляді мокрого снігу, який вдень буде з дощем. Винятком стане західна частина Україна.

