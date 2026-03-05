Про це пише Укргідрометцентр.

Якою буде погода 6 березня?

За словами синоптиків в Україну поширюватиметься поле підвищеного тиску із Західної Європи.

Це зумовлюватиме погоду без опадів, проте атмосферний фронт спричинить вночі в північно-східній частині та більшості центральних областей, а вдень на південному сході та сході країни невеликий мокрий сніг і дощ,
– кажуть в Укргідрометцентрі.

Нічна температура коливатиметься від +3 до -2. Найхолодніше буде в Карпатах, де прогнозують -3 – -8.

Денна температура буде в межах +1 – +6. Найтепліше буде на заході країни та півдні Одещини, де прогнозують +6 – +11.

Зверніть увагу! 5 – 6 березня у Вінницькій, Черкаській, Одеській областях очікується підвищення рівнів. Оголошено І рiвень небезпеки, жовтий. Подекуди можливе підтоплення житлових будинків та вулиць.

А 6 – 8 березня очiкується подальше поступове підвищення рівнів води на Волині. Теж оголошено І рiвень небезпеки.

Яка погода буде в обласних центрах?

  • Київ +3...+5
  • Ужгород +8...+10
  • Львів +8...+10
  • Івано-Франківськ +8...+10
  • Тернопіль +8...+10
  • Чернівці +8...+10
  • Хмельницький +7...+9
  • Луцьк +7...+9
  • Рівне +7...+9
  • Житомир +3...+5
  • Вінниця +4...+6
  • Одеса +8...+10
  • Миколаїв +6...+8
  • Херсон +5...+7
  • Сімферополь +5...+7
  • Кропивницький +4...+6
  • Черкаси +3...+5
  • Чернігів +3...+5
  • Суми +2...+4
  • Полтава +3...+5
  • Дніпро +4...+6
  • Запоріжжя +5...+7
  • Донецьк +3...+5
  • Луганськ +1...+3
  • Харків +2...+4

Погода 6 березня

Прогноз погоди в Україні на 6 березня / Фото Укргідрометцентру

