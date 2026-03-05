Про це пише Укргідрометцентр.
Якою буде погода 6 березня?
За словами синоптиків в Україну поширюватиметься поле підвищеного тиску із Західної Європи.
Це зумовлюватиме погоду без опадів, проте атмосферний фронт спричинить вночі в північно-східній частині та більшості центральних областей, а вдень на південному сході та сході країни невеликий мокрий сніг і дощ,
– кажуть в Укргідрометцентрі.
Нічна температура коливатиметься від +3 до -2. Найхолодніше буде в Карпатах, де прогнозують -3 – -8.
Денна температура буде в межах +1 – +6. Найтепліше буде на заході країни та півдні Одещини, де прогнозують +6 – +11.
Зверніть увагу! 5 – 6 березня у Вінницькій, Черкаській, Одеській областях очікується підвищення рівнів. Оголошено І рiвень небезпеки, жовтий. Подекуди можливе підтоплення житлових будинків та вулиць.
А 6 – 8 березня очiкується подальше поступове підвищення рівнів води на Волині. Теж оголошено І рiвень небезпеки.
Яка погода буде в обласних центрах?
- Київ +3...+5
- Ужгород +8...+10
- Львів +8...+10
- Івано-Франківськ +8...+10
- Тернопіль +8...+10
- Чернівці +8...+10
- Хмельницький +7...+9
- Луцьк +7...+9
- Рівне +7...+9
- Житомир +3...+5
- Вінниця +4...+6
- Одеса +8...+10
- Миколаїв +6...+8
- Херсон +5...+7
- Сімферополь +5...+7
- Кропивницький +4...+6
- Черкаси +3...+5
- Чернігів +3...+5
- Суми +2...+4
- Полтава +3...+5
- Дніпро +4...+6
- Запоріжжя +5...+7
- Донецьк +3...+5
- Луганськ +1...+3
- Харків +2...+4
Прогноз погоди в Україні на 6 березня / Фото Укргідрометцентру
Представник Укргідрометцентру Іван Семиліт в інтерв'ю 24 Каналу повідомив, що у першій декаді березня сильних морозів наразі не прогнозують.
Цього місяця не прогнозують й снігопадів. Припущення, що у квітні може випасти сніг, є, але це важко спрогнозувати наперед.