Про це повідомив представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.
Яким буде цьогорічний березень?
Синоптик пояснив, що порівнювати між собою погоду за 2 роки є не показово, оскільки зазвичай це аналізують відносно кліматичної норми, сформованої за даними з 1991 по 2020 роки, що дозволяє робити якісні порівняльні аналізи.
Щодо того, які наразі є прогнози, то поки що ми не очікуємо істотних змін, які б відрізнялися від кліматичної норми… Очікуємо, що лише у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях значення середньої місячної температури буде на 1,5 – 2,5 градуси вище за норму,
– пояснив він.
Але зазначимо, що минулого року передбачали, що середньомісячна температура повітря в Україні у березні становитиме від 1 до 7 градусів тепла, що на 1 – 1,5 градуса вище за норму. Утім, у результаті показники були дещо вищими.
Укргідрометцентр повідомляв, що березень 2025 року був аномально теплим, середньомісячна температура повітря у той період спостерігалась вищою за кліматичну норму на 2,4 – 5,8 градусів, а опади здебільшого були у вигляді дощу.
Цього року синоптики знову прогнозують середньомісячну температуру в межах від 1 до 7 градусів тепла.
Що прогнозували на березень?
Вже повідомляли, що щонайменше у першій декаді березня в Україні сильних морозів, до -20 градусів, не очікується. Істотні зниження температури можливі, але наразі синоптики не бачать тенденцій до подібних змін.
Також зазначали, що температура в Україні цього тижня буде теплішою, але різкого потепління поки не буде. Температури до +20 можливі першого весняного місяця, але синоптична ситуація наразі не вказує на це.
Загалом у перший тиждень березня на території України переважатиме спокійна та стійка погода без значних опадів. Температурні показники очікуються вищим за кліматичну норму, особливо у західних областях.