Про це повідомив представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.

Яким буде цьогорічний березень?

Синоптик пояснив, що порівнювати між собою погоду за 2 роки є не показово, оскільки зазвичай це аналізують відносно кліматичної норми, сформованої за даними з 1991 по 2020 роки, що дозволяє робити якісні порівняльні аналізи.

Щодо того, які наразі є прогнози, то поки що ми не очікуємо істотних змін, які б відрізнялися від кліматичної норми… Очікуємо, що лише у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях значення середньої місячної температури буде на 1,5 – 2,5 градуси вище за норму,

– пояснив він.

Але зазначимо, що минулого року передбачали, що середньомісячна температура повітря в Україні у березні становитиме від 1 до 7 градусів тепла, що на 1 – 1,5 градуса вище за норму. Утім, у результаті показники були дещо вищими.

Укргідрометцентр повідомляв, що березень 2025 року був аномально теплим, середньомісячна температура повітря у той період спостерігалась вищою за кліматичну норму на 2,4 – 5,8 градусів, а опади здебільшого були у вигляді дощу.

Цього року синоптики знову прогнозують середньомісячну температуру в межах від 1 до 7 градусів тепла.

Що прогнозували на березень?