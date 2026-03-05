Об этом пишет Укргидрометцентр.

Какой будет погода 6 марта?

По словам синоптиков в Украину будет распространяться поле повышенного давления из Западной Европы.

Это будет обусловливать погоду без осадков, однако атмосферный фронт вызовет ночью в северо-восточной части и большинстве центральных областей, а днем на юго-востоке и востоке страны небольшой мокрый снег и дождь,
– говорят в Укргидрометцентре.

Ночная температура будет колебаться от +3 до -2. Холоднее всего будет в Карпатах, где прогнозируют -3 – -8.

Дневная температура будет в пределах +1 – +6. Теплее всего будет на западе страны и юге Одесской области, где прогнозируют +6 – +11.

Обратите внимание! 5 – 6 марта в Винницкой, Черкасской, Одесской областях ожидается повышение уровней. Объявлен І уровень опасности, желтый. Кое-где возможно подтопление жилых домов и улиц.

А 6 – 8 марта ожидается дальнейшее постепенное повышение уровней воды на Волыни. Тоже объявлен І уровень опасности.

Какая погода будет в областных центрах?

  • Киев +3...+5
  • Ужгород +8...+10
  • Львов +8...+10
  • Ивано-Франковск +8...+10
  • Тернополь +8...+10
  • Черновцы +8...+10
  • Хмельницкий +7...+9
  • Луцк +7...+9
  • Ровно +7...+9
  • Житомир +3...+5
  • Винница +4...+6
  • Одесса +8...+10
  • Николаев +6...+8
  • Херсон +5...+7
  • Симферополь +5...+7
  • Кропивницкий +4...+6
  • Черкассы +3...+5
  • Чернигов +3...+5
  • Сумы +2...+4
  • Полтава +3....+5
  • Днепр +4...+6
  • Запорожье +5...+7
  • Донецк +3...+5
  • Луганск +1...+3
  • Харьков +2...+4

Погода 6 марта

Прогноз погоды в Украине на 6 марта / Фото Укргидрометцентра

