Об этом пишет Укргидрометцентр.
Какой будет погода 6 марта?
По словам синоптиков в Украину будет распространяться поле повышенного давления из Западной Европы.
Это будет обусловливать погоду без осадков, однако атмосферный фронт вызовет ночью в северо-восточной части и большинстве центральных областей, а днем на юго-востоке и востоке страны небольшой мокрый снег и дождь,
– говорят в Укргидрометцентре.
Ночная температура будет колебаться от +3 до -2. Холоднее всего будет в Карпатах, где прогнозируют -3 – -8.
Дневная температура будет в пределах +1 – +6. Теплее всего будет на западе страны и юге Одесской области, где прогнозируют +6 – +11.
Обратите внимание! 5 – 6 марта в Винницкой, Черкасской, Одесской областях ожидается повышение уровней. Объявлен І уровень опасности, желтый. Кое-где возможно подтопление жилых домов и улиц.
А 6 – 8 марта ожидается дальнейшее постепенное повышение уровней воды на Волыни. Тоже объявлен І уровень опасности.
Какая погода будет в областных центрах?
- Киев +3...+5
- Ужгород +8...+10
- Львов +8...+10
- Ивано-Франковск +8...+10
- Тернополь +8...+10
- Черновцы +8...+10
- Хмельницкий +7...+9
- Луцк +7...+9
- Ровно +7...+9
- Житомир +3...+5
- Винница +4...+6
- Одесса +8...+10
- Николаев +6...+8
- Херсон +5...+7
- Симферополь +5...+7
- Кропивницкий +4...+6
- Черкассы +3...+5
- Чернигов +3...+5
- Сумы +2...+4
- Полтава +3....+5
- Днепр +4...+6
- Запорожье +5...+7
- Донецк +3...+5
- Луганск +1...+3
- Харьков +2...+4
Прогноз погоды в Украине на 6 марта / Фото Укргидрометцентра
Погода в Украине: последние новости
Представитель Укргидрометцентра Иван Семилит в интервью 24 Каналу сообщил, что в первой декаде марта сильных морозов пока не прогнозируют.
В этом месяце не прогнозируют и снегопадов. Предположение, что в апреле может выпасть снег, есть, но это трудно спрогнозировать заранее.