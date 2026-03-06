Незабаром може стати дещо тепліше. Про повідомив начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань.

Коли і як зміниться погода?

Синоптик пояснив, що поки десь панують морози, над Україною перебуває європейський погожий антициклон. Водночас країна поки залишається на його східній периферії, де переважають вітри з північною складовою.

"Це зумовлює морозні ночі та сонячні по-весняному теплі дні, що забезпечує повільний процес сніготанення та поступовий розвиток та проходження весняної повені на річках", – зауважив Віталій Постригань у публікації.

За його словами, істотних змін протягом найближчих трьох діб чекати не варто. Але у п'ятницю, 6 березня, через вплив східного процесу можливе тимчасове збільшення хмарності, подекуди можуть випасти незначний сніг.

Новий робочий тиждень обіцяє більше тепла – до 2 – 7 градусів вночі та аж 8 – 13 градусів вдень. Під натиском циклону з південної Атлантики європейський антициклон відступить на схід і Черкащина опиниться в його західній теплій частині,

– написав він.

Фахівець додав, що щонайменше до 20 березня розраховувати на істотні опади також не варто. Водночас пояснив, що березень може дуже контрастним, оскільки зазвичай у роки із затяжною зимою він був прохолодним.

"В окремі роки спостерігалося швидке наростання тепла і цей місяць буває схожий на квітень. У різні роки середня температура першого місяця весни коливалася від +7 у 2025 р. до -8 морозу у 1987 р.", – додав синоптик.

