Незабаром може стати дещо тепліше. Про повідомив начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань.
Коли і як зміниться погода?
Синоптик пояснив, що поки десь панують морози, над Україною перебуває європейський погожий антициклон. Водночас країна поки залишається на його східній периферії, де переважають вітри з північною складовою.
"Це зумовлює морозні ночі та сонячні по-весняному теплі дні, що забезпечує повільний процес сніготанення та поступовий розвиток та проходження весняної повені на річках", – зауважив Віталій Постригань у публікації.
За його словами, істотних змін протягом найближчих трьох діб чекати не варто. Але у п'ятницю, 6 березня, через вплив східного процесу можливе тимчасове збільшення хмарності, подекуди можуть випасти незначний сніг.
Новий робочий тиждень обіцяє більше тепла – до 2 – 7 градусів вночі та аж 8 – 13 градусів вдень. Під натиском циклону з південної Атлантики європейський антициклон відступить на схід і Черкащина опиниться в його західній теплій частині,
– написав він.
Фахівець додав, що щонайменше до 20 березня розраховувати на істотні опади також не варто. Водночас пояснив, що березень може дуже контрастним, оскільки зазвичай у роки із затяжною зимою він був прохолодним.
"В окремі роки спостерігалося швидке наростання тепла і цей місяць буває схожий на квітень. У різні роки середня температура першого місяця весни коливалася від +7 у 2025 р. до -8 морозу у 1987 р.", – додав синоптик.
Якою буде погода невдовзі?
Раніше Іван Семиліт повідомляв, що найближчими днями погода на території України, особливо у західних та південних областях буде теплою, подекуди температурні показники вже натякатимуть на весну.
Загалом температура повітря в Україні цього тижня буде теплішою у порівнянні з минулими тижнями, коли були денні морози. Але наразі немає ознак, які б свідчили про різке потепління найближчим часом.
Водночас сильних морозів, принаймні у першій декаді березня, не очікується. Така можливість існує, проте останні тенденції наразі свідчать про зворотнє, температура повітря здебільшого буде комфортною.