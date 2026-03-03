Відповідну інформацію в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу повідомив представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

Чи буде потепління в березні?

Температура повітря до +20 в Україні є можливими цього березня, оскільки, згідно з кліматичною характеристикою цього місяця, максимальні показники за останні роки у цей період становлять від 19 до 30 градусів тепла.

Утім, як пояснив Іван Семиліт, наразі синоптична ситуація не вказує на подібне підвищення показників найближчим часом, тому фахівцям важко відповісти, чи будуть такі значення температури впродовж цього березня.

Зазвичай перехід середньої добової температури повітря через 5 градусів, тобто у бік підвищення, відбувається у третій декаді березня. У південній частині це може розпочатися раніше – у другій декаді,

– розповів синоптик.

Водночас на північному сході, за його словами, перехід у бік підвищення може відбутися лише на початку квітня через континентальність клімату. Але, як зауважив фахівець, на це вказує лише кліматична характеристика березня.

Зверніть увагу! Кліматична характеристика місяця – це опис звичних погодних умов для конкретного періоду, який створюють завдяки багаторічним спостереженням синоптиків, тобто це середньомісячні погодні показники.

Як зміниться погода у березні?