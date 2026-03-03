Соответствующую информацию в эксклюзивном интервью для 24 Канала сообщил представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.
Будет ли потепление в марте?
Температура воздуха до +20 в Украине возможна в этом марте, поскольку, согласно климатической характеристике этого месяца, максимальные показатели за последние годы в этот период составляют от 19 до 30 градусов тепла.
Впрочем, как пояснил Иван Семилит, пока синоптическая ситуация не указывает на подобное повышение показателей в ближайшее время, поэтому специалистам трудно ответить, будут ли такие значения температуры в течение этого марта.
Обычно переход средней суточной температуры воздуха через 5 градусов, то есть в сторону повышения, происходит в третьей декаде марта. В южной части это может начаться раньше – во второй декаде,
– рассказал синоптик.
В то же время на северо-востоке, по его словам, переход в сторону повышения может произойти только в начале апреля из-за континентальности климата. Но, как отметил специалист, на это указывает только климатическая характеристика марта.
Обратите внимание! Климатическая характеристика месяца – это описание привычных погодных условий для конкретного периода, который создают благодаря многолетним наблюдениям синоптиков, то есть это среднемесячные погодные показатели.
Как изменится погода в марте?
Напомним, также представитель Укргидрометцентра сообщал, что сильных морозов в Украине, по крайней мере в первой декаде марта, не ожидается. Такая возможность существует, однако последние тенденции пока свидетельствуют об обратном.
Отмечали, что март является переходным месяцем между зимой и весной, из-за чего в этот период возможны погодные качели. Сейчас синоптическая ситуация не предусматривает снегопадов, однако возвращение такого явления возможно.
К слову, в первую неделю марта в Украине в основном будет спокойная и устойчивая погода без значительных осадков. Температурные показатели ожидаются выше климатической нормы, особенно это касается западной части.