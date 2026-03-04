Про це в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.
Які ознаки фіксують синоптики?
Синоптик повідомив, що найближчими днями денні максимуми у південних та західних областях будуть в межах +8...+13 градусів (за оновленим прогнозом Укргідрометцентру – +9...+14), що вже потроху натякає на весну.
Утім, вночі ще можливі незначні морози. Але це не те, що було в нас в лютому, і наразі вже відбувається тенденція до весни,
– пояснив Іван Семиліт.
Водночас про високі температурні значення або суттєве потепління в Україні, наприклад, до +20 градусів наразі не йдеться, оскільки ситуація може змінитися, адже березень є перехідним, і подекуди нестійким, місяцем.
Але подібні температури хоч є і не дуже високими, проте можуть спричинити підтоплення в окремих районах. Подекуди на річках відбуватиметься подальше послаблення та руйнування льоду і місцями буде утворюватися льодохід.
Через це. як зауважив фахівець, можливі певні коливання у рівнях води. Тому, Іван Семиліт закликав спостерігати за попередженнями стосовно цього від гідрологів Українського гідрометеорологічного центру та ДСНС.
Які попередження надали фахівці?
Згідно з нещодавнім попередженням Укргідрометцентру, по 5 березня у західних областях прогнозують підвищення рівня води в річках басейну Західного Бугу та у верхів'ї Стиру. Вода може піднятисяна 10 – 30 сантиметрів.
На Західному Бузі біля села Литовеж можливе півдвищення до 0,5 метра, що може призвести до виходу води на заплаву, а також підтоплень у районі Буська і Шептицького, оголошено І рівень небезпеки – жовтий.
З 2 по 5 березня через танення сніг та водогосподарські роботи очікується підвищення рівня води на Південному Бузі та його притоках у Вінницькій області, а також у річках Кіровоградської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей.
Там також можливий вихід води на заплави та утримання затоплень. Попереджають і про часткове обтоплення житлових будинкiв водами на річці Кодима прируслових вулиць окремих населених пунктів у Миколаївськiй області.
Що раніше прогнозували на перший весняний місяць?
Загалом середньомісячна температура у березні становитиме від 1 до 7 градусів тепла, що є в межах норми. На 1,5 – 2,5 градуси вища за норму вона буде у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях.
Водночас місячна кількість опадів очікується в межах 30 – 53 міліметрів, у гірських районах Львівської, Франківської, Закарпатської областей та в горах Криму місцями – 60 – 98 міліметрів, що в межах норми 80 – 100%.