Про це в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

Які ознаки фіксують синоптики?

Синоптик повідомив, що найближчими днями денні максимуми у південних та західних областях будуть в межах +8...+13 градусів (за оновленим прогнозом Укргідрометцентру – +9...+14), що вже потроху натякає на весну.

Утім, вночі ще можливі незначні морози. Але це не те, що було в нас в лютому, і наразі вже відбувається тенденція до весни,

– пояснив Іван Семиліт.

Водночас про високі температурні значення або суттєве потепління в Україні, наприклад, до +20 градусів наразі не йдеться, оскільки ситуація може змінитися, адже березень є перехідним, і подекуди нестійким, місяцем.

Але подібні температури хоч є і не дуже високими, проте можуть спричинити підтоплення в окремих районах. Подекуди на річках відбуватиметься подальше послаблення та руйнування льоду і місцями буде утворюватися льодохід.

Через це. як зауважив фахівець, можливі певні коливання у рівнях води. Тому, Іван Семиліт закликав спостерігати за попередженнями стосовно цього від гідрологів Українського гідрометеорологічного центру та ДСНС.

Які попередження надали фахівці?

Згідно з нещодавнім попередженням Укргідрометцентру, по 5 березня у західних областях прогнозують підвищення рівня води в річках басейну Західного Бугу та у верхів'ї Стиру. Вода може піднятисяна 10 – 30 сантиметрів.

На Західному Бузі біля села Литовеж можливе півдвищення до 0,5 метра, що може призвести до виходу води на заплаву, а також підтоплень у районі Буська і Шептицького, оголошено І рівень небезпеки – жовтий.

З 2 по 5 березня через танення сніг та водогосподарські роботи очікується підвищення рівня води на Південному Бузі та його притоках у Вінницькій області, а також у річках Кіровоградської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей.

Там також можливий вихід води на заплави та утримання затоплень. Попереджають і про часткове обтоплення житлових будинкiв водами на річці Кодима прируслових вулиць окремих населених пунктів у Миколаївськiй області.

Що раніше прогнозували на перший весняний місяць?