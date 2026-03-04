Об этом в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Какие признаки фиксируют синоптики?

Синоптик сообщил, что в ближайшие дни дневные максимумы в южных и западных областях будут в пределах +8...+13 градусов (по обновленному прогнозу Укргидрометцентра – +9...+14), что уже понемногу намекает на весну.

Впрочем, ночью еще возможны незначительные морозы. Но это не то, что было у нас в феврале, и сейчас уже происходит тенденция к весне,

– пояснил Иван Семилит.

В то же время о высоких температурных значениях или существенном потеплении в Украине, например, до +20 градусов пока речь не идет, поскольку ситуация может измениться, ведь март является переходным, и иногда неустойчивым, месяцем.

Но подобные температуры хоть и не очень высокими, однако могут вызвать подтопление в отдельных районах. Кое-где на реках будет происходить дальнейшее ослабление и разрушение льда и местами будет образовываться ледоход.

Поэтому. как отметил специалист, возможны определенные колебания в уровнях воды. Поэтому, Иван Семилит призвал наблюдать за предупреждениями относительно этого от гидрологов Украинского гидрометеорологического центра и ГСЧС.

Какие предупреждения предоставили специалисты?

Согласно недавнему предупреждению Укргидрометцентра, по 5 марта в западных областях прогнозируют повышение уровня воды в реках бассейна Западного Буга и в верховье Стыри. Вода может подняться на 10 – 30 сантиметров.

На Западном Буге возле села Литовеж возможно півдвищення до 0,5 метра, что может привести к выходу воды на пойму, а также подтоплений в районе Буска и Шептицкого, объявлен І уровень опасности – желтый.

Со 2 по 5 марта из-за таяния снега и водохозяйственных работ ожидается повышение уровня воды на Южном Буге и его притоках в Винницкой области, а также в реках Кировоградской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей.

Там также возможен выход воды на поймы и содержание затоплений. Предупреждают и о частичном обтоплении жилых домов водами на реке Кодыма прирусловых улиц отдельных населенных пунктов в Николаевской области.

