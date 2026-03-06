Вскоре может стать несколько теплее. Об сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань.

Когда и как изменится погода?

Синоптик объяснил, что пока где-то царят морозы, над Украиной находится европейский погожий антициклон. В то же время страна пока остается на его восточной периферии, где преобладают ветры с северной составляющей.

"Это обусловливает морозные ночи и солнечные по-весеннему теплые дни, что обеспечивает медленный процесс снеготаяния и постепенное развитие и прохождение весеннего половодья на реках", – отметил Виталий Постригань в публикации.

По его словам, существенных изменений в течение ближайших трех суток ждать не стоит. Но в пятницу, 6 марта, из-за влияния восточного процесса возможно временное увеличение облачности, местами могут выпасть незначительный снег.

Новая рабочая неделя обещает больше тепла – до 2 – 7 градусов ночью и аж 8 – 13 градусов днем. Под натиском циклона с южной Атлантики европейский антициклон отступит на восток и Черкасская область окажется в его западной теплой части,

– написал он.

Специалист добавил, что как минимум до 20 марта рассчитывать на существенные осадки также не стоит. В то же время пояснил, что март может быть очень контрастным, поскольку обычно в годы с затяжной зимой он был прохладным.

"В отдельные годы наблюдалось быстрое нарастание тепла и этот месяц бывает похож на апрель. В разные годы средняя температура первого месяца весны колебалась от +7 в 2025 г. до -8 мороза в 1987 г.", – добавил синоптик.

Данные обновляются ежедневно.

Какой будет погода вскоре?