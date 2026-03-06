Про це пише Укргідрометцентр.

Якою буде погода 7 березня?

Синоптики попереджають, що вночі на півночі та північному сході України на дорогах подекуди можлива ожеледиця.

Вітер у суботу буде змінних напрямків зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.

Нічна температура коливатиметься від 0 – до -5.

А вдень очікується +3 – +8. Найтепліше буде у західних областях +7 – +12, а також на Закарпатті, де очікують до +15.

Яка погода буде в обласних центрах?

Київ +6...+8

Ужгород +12...+14

Львів +11...+13

Івано-Франківськ +9...+11

Тернопіль +9...+11

Чернівці +9...+11

Хмельницький +9...+11

Луцьк +9...+11

Рівне +9...+11

Житомир +7...+9

Вінниця +7...+9

Одеса +5...+7

Миколаїв +5...+7

Херсон +5...+7

Сімферополь +5...+7

Кропивницький +5...+7

Черкаси +5...+7

Чернігів +5...+7

Суми +3...+5

Полтава +4...+6

Дніпро +5...+7

Запоріжжя +3...+5

Донецьк +3...+5

Луганськ +2...+4

Харків +3...+5

Прогноз погоди в Україні на 7 березня / Фото Укргідрометцентру

