Про це пише Укргідрометцентр.
Якою буде погода 7 березня?
Синоптики попереджають, що вночі на півночі та північному сході України на дорогах подекуди можлива ожеледиця.
Вітер у суботу буде змінних напрямків зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.
Нічна температура коливатиметься від 0 – до -5.
А вдень очікується +3 – +8. Найтепліше буде у західних областях +7 – +12, а також на Закарпатті, де очікують до +15.
Яка погода буде в обласних центрах?
- Київ +6...+8
- Ужгород +12...+14
- Львів +11...+13
- Івано-Франківськ +9...+11
- Тернопіль +9...+11
- Чернівці +9...+11
- Хмельницький +9...+11
- Луцьк +9...+11
- Рівне +9...+11
- Житомир +7...+9
- Вінниця +7...+9
- Одеса +5...+7
- Миколаїв +5...+7
- Херсон +5...+7
- Сімферополь +5...+7
- Кропивницький +5...+7
- Черкаси +5...+7
- Чернігів +5...+7
- Суми +3...+5
- Полтава +4...+6
- Дніпро +5...+7
- Запоріжжя +3...+5
- Донецьк +3...+5
- Луганськ +2...+4
- Харків +3...+5
Прогноз погоди в Україні на 7 березня / Фото Укргідрометцентру
Погода в Україні: останні новини
В Україні місцями вже настала метеорологічна весна, зокрема, на Черкащині. За словами начальника Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталія Постриганя, щонайменше до 20 березня українцям не варто розраховувати на істотні опади.
А представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів, що середньомісячна температура в березні буде триматися в межах від +1 до +7, як це було й у минулому році.