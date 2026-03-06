Про це пише Укргідрометцентр.

Якою буде погода 7 березня?

Синоптики попереджають, що вночі на півночі та північному сході України на дорогах подекуди можлива ожеледиця.

Вітер у суботу буде змінних напрямків зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.

Нічна температура коливатиметься від 0 – до -5.

А вдень очікується +3 – +8. Найтепліше буде у західних областях +7 – +12, а також на Закарпатті, де очікують до +15.

Яка погода буде в обласних центрах?

  • Київ +6...+8
  • Ужгород +12...+14
  • Львів +11...+13
  • Івано-Франківськ +9...+11
  • Тернопіль +9...+11
  • Чернівці +9...+11
  • Хмельницький +9...+11
  • Луцьк +9...+11
  • Рівне +9...+11
  • Житомир +7...+9
  • Вінниця +7...+9
  • Одеса +5...+7
  • Миколаїв +5...+7
  • Херсон +5...+7
  • Сімферополь +5...+7
  • Кропивницький +5...+7
  • Черкаси +5...+7
  • Чернігів +5...+7
  • Суми +3...+5
  • Полтава +4...+6
  • Дніпро +5...+7
  • Запоріжжя +3...+5
  • Донецьк +3...+5
  • Луганськ +2...+4
  • Харків +3...+5

Погода 7 березня

Прогноз погоди в Україні на 7 березня / Фото Укргідрометцентру

Погода в Україні: останні новини

  • В Україні місцями вже настала метеорологічна весна, зокрема, на Черкащині. За словами начальника Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталія Постриганя, щонайменше до 20 березня українцям не варто розраховувати на істотні опади.

  • А представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів, що середньомісячна температура в березні буде триматися в межах від +1 до +7, як це було й у минулому році.